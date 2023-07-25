日本面對人才荒　政府計劃放寬留學生求職門檻

面對人力短缺壓力，日本政府決定放寬專科學校留學生的就職限制，以留住更多外來人才。



目前，日本2,800個學府中，有300所學校屬於兩年制的專科學校（當地稱專門學校）。根據日本當局條例，就讀於兩年制專科學校的留學生「所學專業與所從事的工作必須具有相當程度的相關性」。

例如，學習國際經營學科的專科學校留學生要到運輸業工作，工作准證申請將無法獲批。

相對的，從日本大學畢業的外國學生，求職時並不受此限制，可以從事和自己專業無關的工作。

每年或可多聘3000專校留學生

日本當局的統計數據顯示，2021年有3萬2,000名專科學校的留學生畢業，但有10％的人因無法獲得工作機會而回國。

據《日經新聞》報道，日本法務部門將在今年秋季放寬這項條例，讓專科學校和大學畢業的留學生一樣，可以更自由地找工作。

當局估計，就業限制放寬後，每年可為日本留下3,000名專科學校的留學生。

日本經濟團體「經團連」早前發布的報告書指出，在人力短缺的情況下，日本必須放鬆對專科學校畢業的留學生設下的高就業門檻。 「否則，長期的人力短缺會導致日本企業無法與外國公司競爭。」

在加拿大和德國，畢業後願意留下來工作五年的留學生超過60％，10年後仍能留住40％的人。反觀日本，留學生畢業後留日工作達五年的只有40％，願意呆上10年的則少於20％。

日本新生兒數量去年跌破80萬，人口危機令人擔憂。日本首相岸田文雄上星期六（7月22日）出席活動時說：「日本到了必須實現與外國人共存的社會，除了要加強外國人學習日語的機會，也要以提供多語言的行政服務來吸引外國人留下。」

到東南亞招聘碰壁 日幣貶值無吸引力

不過，日本要留住留學生和吸引外國人到日本，還面對「日幣貶值」的挑戰。據《朝日新聞》報導，橫濱醫療集團董事長山本登常到東南亞招聘護理人員，但最終因日幣貶值而碰壁。

山本登說，他去年10月到越南招聘，原本有近20名學日語的人同意到日本工作，但最終有一半改變主意。 「他們認為日元貶值已無吸引力。以工資去搶奪人才，日本輸給台灣、韓國和澳洲。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

