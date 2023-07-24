日本5年45宗起火爆炸　專家籲用手提風扇緊守3安全法則

夏季天氣炎熱，許多民眾外出時會攜帶隨身小風扇，在酷熱的戶外或悶熱的室內使用。然而，日本專家指出，現在相當受歡迎的攜帶式風扇，5年內發生了45宗爆炸起火的意外，呼籲民眾若發現小風扇有冒煙等狀況就要停用，在使用時也要特別注意「三件事」。



《讀賣新聞》報道，一名住在日本東京都地35歲女性指出，7月上旬，她的8歲兒子拿着隨身風扇對着臉吹時，風扇突然冒出白煙，還竄出火花，讓男童嚇得趕緊關掉電源。該女性指出，該隨身風扇是於2022年夏天購入，售價約2千日圓（約港幣110元），雖然曾經數度摔在地上或是撞到物品，在那之前沒有任何異狀。

日本製品評價技術基盤機構（NITE）近日在網站公開風扇在使用中爆炸破損的影片。

NITE指出，意外原因主要是風扇內藏的鋰電池損傷，若不小心摔到風扇、或是過度充電，都可能造成引發鋰電池故障導致過熱或起火。NITE指出，直到2022年度為止，5年內至少已經發生了45宗類似意外。2022年夏天，兵庫縣一名50歲男性，就因為風扇起火導致輕微燙傷。

日本國民生活中心指出，部份廉價的進口隨身風扇，可能使用了劣質鋰電池，呼籲民眾購買時最後多加留意。至於民眾該如何避免起火或爆炸等意外發生，NITE指出，使用時必須注意3點，包括不讓商品受到撞擊、充電時附近不放置易燃物、發現產品異常時立刻避免使用。

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