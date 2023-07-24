大家為什麼開始關注日本經濟？

日本離我們很近，也離我們很遠：從地理位置上看，離我們很近；但從世界經濟的角度來看，似乎離我們越來越遠。討論世界經濟形勢的時候，我們關注的焦點還是美國，其次是歐洲。日本？順便看一眼就行。

為什麼呢？因為人們覺得日本經濟早就不行了。從20世紀80年代末到90年代初，日本經濟出現了泡沫經濟崩潰，隨後進入了失去的十年，失去的二十年，失去的三十年……

但是，別忘了，俗話說，三十年河東，三十年河西。當時間跨度足夠大之後，會出現新的經濟波動。日本經濟，好像跟過去有點不一樣了。

日本經濟：2023年3月24日，一名顧客在日本東京市場的一家熟食店購買食物。（路透社）

大家對日本經濟感興趣，首先是因為日本的股市漲勢很好，跟A股形成了鮮明的對比。

今年以來，日經225指數從25000左右爬到了33000高點。巴菲特今年說開始看好日本股市，並不斷加倉日本五大商社，這又增加了市場的信心。甚至有人說，日經指數站上了大泡沫以來的新高點——用了30多年的時間，日本股市終於畫出了一個「U型曲線」。

不過，這也不奇怪。今年主要經濟體的股指大部分都是漲的，日本股市雖然漲幅比較高，但也不是獨一份。

5月底以來，日經225突破30,000點大關，為33年來從未見。目前更處於33000點水平。（Google）

研究宏觀經濟的朋友會對日本的通貨膨脹感興趣。

到今年5月份，日本核心CPI已經連續21個月上漲。

不是說通貨膨脹不好嗎？不是說全球發達國家的通貨膨脹壓力捲土重來，可能會居高不下嗎？換個其他國家，通貨膨脹不斷上漲，肯定很令人頭疼。但是，這是日本。

在過去二十年中，日本CPI持續低迷，進入了經濟學中所謂的通縮狀態。為了讓CPI漲起來，日本政府想了很多辦法，但只短暫地起過作用，這一次藉著全球通脹，宏觀溫度總算回到了「常溫」。

但能據此說日本徹底走出通縮了嗎？還不一定，通縮只是現象，背後的原因才是關鍵，日本經濟是否擺脫了「需求下降-物價停滯-收入增長停滯」的循環還很難說，比如目前物價的漲幅就高於工資的實際漲幅，從消費力上可能還是減弱了。

不過，即使對於這樣的通脹，日本政府也非常珍惜，在各國加息的背景下，日本央行還在堅持不加息。

在過去二十年中，日本CPI持續低迷，進入了經濟學中所谓的通縮狀態。（Reuters）

中國人比較務實，我們熟悉的是「拿來主義」，關注日本，其實關心的是中國經濟的未來。

比如說，很多中國人喜歡問，日本經濟是如何失去三十年的？

這件事情到現在也很難說找到一個讓大家都接受的定論，你看日本自己人寫的書，也是結論各異。

比如，有的研究者認為是因為日本企業沒有更深入地加入國際大分工，自己什麼都想做，而且製造業和出口佔比太高，服務業遲遲不上來，導致一旦出口受影響，內需就頂不上；也有研究者認為日本政府反應不夠快，不論在泡沫產生時或者泡沫破滅時甚至破滅後的救援政策，都很遲滯……

這其中，解釋力比較強的是辜朝明的資產負債表衰退理論，簡單說，就是日本泡沫破滅後，無論是企業還是居民，都遭受了巨大的虧損，以前買房買股票，現在都賠錢了，而且賠得很多，也就是說，資產大幅度縮水，導致資不抵債，從技術上來說，他們已經「破產」了。傳統的刺激政策很難解決資產負債表危機。如果採用擴張性的貨幣政策，讓銀行多貸款給企業，企業拿到錢，不會增加投資，而是悄悄去還債，填補自己原來留下的窟窿。如果採用擴張性的財政政策，比如給居民減稅，增加居民的實際收入，居民也不會增加消費，而是悄悄去還債，填補自己原來留下的窟窿。

辜朝明是一個非常有「野心」的經濟學家，他的代表作《大衰退》再版的時候，加了一個副題「宏觀經濟學的聖杯」。他也挺喜歡給中國出主意。前不久，辜朝明在一次券商年會上講話，就認為中國有陷入資產負債表衰退的風險。

日本經濟：自新冠疫情以來，2023年6月份日本遊客首次突破200萬人次。（Reuters）

那辜朝明說得到底對不對呢？也對也不對。

不對的是，中國的經濟特徵跟日本是不一樣的。就說房地產市場吧，中國的房地產市場畸形發展多年，導致房價奇高，這是有目共睹的。但隨著「房住不炒」政策的落實，房地產市場的遊戲規則發生了重大的改變。上半場是踢足球，中場休息後重新上場，裁判一聲哨響，通知改打乒乓球了。結果呢？好處是，中國的房價受到政府的嚴格管制，所以不太可能出現像日本那樣的斷崖式下跌。壞處呢？受到嚴格管制的市場就不再是自由競爭的市場了，房地產行業的發展也會受到影響，一個支柱性產業從此謝幕了。

辜朝明哪裡說對了呢？不是所有的經濟現像都是政府可以完全操控的。在相應的發展階段上，可能會出現什麼問題，各個國家有共性的地方。決策者為了更好地應對未來，必須學會以史為鑑，以鄰為鑑。

從這個角度來說，日本這個國家的存在，有個重大的意義，那就是他們幾乎把能夠犯的經濟政策錯誤都犯了，這對其他國家，尤其是鄰國來說，太有幫助了。我們只要避免重蹈覆轍，就能走得很順。

遺憾的是，過了這麼多年，中國經濟好像跟日本經濟越來越像了。一樣陷入了和美國的貿易摩擦，一樣有房地產泡沫的擔憂，一樣出現了老齡化社會，一樣多了很多「御宅族」。

這會不會是因為我們對日本經濟的關注和了解太少了？為什麼我們更關心美國，而不是鄰國日本？是不是因為我們其實對自己的了解還沒有到位？

作者為中國首席經濟學家論壇理事，熵一資本首席經濟學家何帆。

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