意大利西西里島氣溫高達47.6度　數十萬人斷水斷電

正遭遇熱浪襲擊的意大利西西里島（Sicily）發生停電，數十萬人連續多天沒有電力又缺水，官員為此召開緊急會議。



法新社報道，意大利民防部長穆蘇梅奇（Nello Musumeci）星期一（7月24日）在卡塔尼亞（Catania）主持了這次會議，當地當天氣溫達到攝氏47.6度。卡塔尼亞市長說，全市因不斷停電而「陷入困境」。

穆蘇梅奇說，「我們正在為氣候變化付出代價，我們也正在為基礎設施不完善而付出代價，這些基礎設施似乎無法適應新的情況。」

卡塔尼亞市政府發言人告訴法新社，從上周四開始，卡塔尼亞和周邊地區一直斷電，約50萬人受影響。

意大行國家電力公司（Enel）將停電歸咎於地下電纜因酷熱天氣受損。Enel發表聲明說，「我們正在極端氣候下營運，道路上的瀝青溫度達到了攝氏50度」， 「高溫與高濕度阻礙熱量散發，導致地下電纜受損。」

Enel稱，正在努力提高供電量，並已派遣數百名技術人員解決問題。

西西里島斷電也導致水泵無法啟動，導致供水中斷，二三十萬人受影響。供水公司Sidra星期一早上說，問題已解決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

