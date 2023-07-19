世界氣象組織：北半球熱浪加劇　料持續多日攝氏40度以上

世界氣象組織表示，席捲北半球的熱浪本週將加劇，導致夜間氣溫飆升，增加心臟病發作和死亡的風險。



據路透社報道，世界氣象組織星期二（7月18日）警告說，熱浪正處於初期階段，預計北美、亞洲、北非和地中海地區本週有很長一段時間的氣溫將超過攝氏40度。這可能意味著本星期一些地區的午夜氣溫，會徘徊在攝氏30多度左右。

世界氣象組織極端高溫高級顧問奈恩（John Nairn）在日內瓦對記者說：「反覆出現的夜間高溫對人體健康尤為危險，因為人體無法從持續高溫中恢復過來。這導致心臟病發作和死亡病例增加。」

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的薩里斯托（Panu Saaristo）說，嬰兒、長者和慢性病患者面臨的風險尤其大。

據專家稱，儘管歐洲擁有世界上最好的預警系統，但仍有6萬多名歐洲人可能死於去年的熱浪。薩里斯托說，紅十字與紅新月聯會正在給意大利的年長者打電話問候他們的情況，在希臘分發飲用水，併為西班牙拉帕爾馬島受野火影響的人們建立避難所。

世界氣象組織說，未來幾天氣溫可能會創下新的紀錄。此前歐洲最高氣溫紀錄是2021年8月在西西里島創下的攝氏48.8度，全球最高紀錄是1913年7月在美國加利福尼亞州死亡谷創下的攝氏56.7度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

