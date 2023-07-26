王毅指網絡空間非鐵幕「新戰場」　不因美修補關係改變國際觀

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅周一（7月24日）在南非出席金磚國家會議期間，再度拋出反霸權論述，指網絡空間不是搞數字鐵幕的「新戰場」等。



受訪學者分析，北京很清楚中美結構性競爭難以避免，即便華盛頓有意修補對華關係，中國也不會輕易改變對國際秩序的主張。

根據中國外交部網站新聞稿，王毅24日在約翰內斯堡出席「金磚國家安全事務高級代表之友」會議。針對「網絡安全日漸成為發展中國家的挑戰」的會議主題，他提出建設公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網絡空間，共四項建議。

王毅表示，要踐行真正的多邊主義，支持聯合國在網絡空間全球治理中發揮核心作用，充分聽取廣大發展中國家合理關切，建立公正合理的國際規則，健全民主透明的網路治理體系。

7月25日，中央外辦主任王毅（左）在南非約翰內斯堡會見金磚國家安全事務高級代表會議南非牽頭人、南非總統府部長恩特沙韋尼。（新華社)

他還說，網絡空間應當是百花齊放的「大舞台」，而不是搞數字鐵幕的「新戰場」。必須堅持公平正義，反對任何形式的科技霸權、網絡霸權，讓各方在開放包容的網絡空間中各盡其能、各取所需。

王毅也提到，要遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國自主選擇的網絡發展道路和管理模式等，並且「堅決抵制網絡軍備競賽，反對利用網絡空間推行『顏色革命』的企圖」。

他強調，中方高度重視網絡安全問題，積極參與全球網絡治理，為維護全球數據和網絡安全作出中國貢獻。中方願同廣大新興市場國家和發展中國家加強交流、深化合作，為推進全球網絡治理體系變革、構建網絡空間命運共同體不斷作出中國的努力。

台灣政治大學外交學系主任盧業中接受《聯合早報》採訪時分析，在北京的認知裏，中美結構性競爭基本上很難避免，短期恢復接觸可能是戰術調整，但美國在戰略上還是希望壓制中國。

因此，他認為，從這個角度出發，中國一方面會與美國維持一定程度的互動，一方面仍會持續拋出與美國視角不同的國際秩序觀點，希望能爭取發展中國家支持。

在金磚會議期間，王毅也會晤了印度國家安全顧問多瓦爾、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫等金磚國家高階官員，並多次強調支持多邊主義。

他與多瓦爾會面時特別提出，中印是多極化進程中的兩大力量，雙方應順應時代發展潮流，正確把握兩國關係發展方向。

7月24日，中央外辦主任王毅（左二）在約翰內斯堡會見印度國家安全顧問多瓦爾。（新華社）

王毅並重申兩國元首去年底在印尼二十國集團（G20）峰會上，達成穩定中印關係的重要共識，呼籲雙方推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。

盧業中說，今年的G20峰會9月將在新德里召開，相信中國在此之前會持續加強與印度的互動，確保印度至少不會倒到歐美等西方國家那一方，避免G20峰會上出現太多對中國的批評。

他認為，這也是為中國國家主席習近平11月出席在美國舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，營造較友善的國際氛圍。