埃塞俄比亞欲加入金磚：專家一文看清利與弊

幾年前，包括巴西、俄羅斯、中國、印度和南非在內的金磚國家集團（BRICS）顯得有點「失色」，因其中三個成員陷入了嚴重的經濟困難。巴西、俄羅斯和南非三個主要的天然資源出口國受到 2014 年全球大宗商品價格暴跌的嚴重影響。如今，俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，使金磚國家在地緣政治上有了新的重要性和地位，因為金磚成員及其各自的盟友都有就戰事作出反應。



作者為愛爾蘭都柏林聖三一學院地理學教授Padraig Carmody

在新興的世界秩序中，加入金磚國家的呼聲也日益高漲，這在一定程度上是為了抗衡「西方」。阿根廷、沙特阿拉伯以及最近的埃塞俄比亞均對加入BRICS表示了濃厚興趣。

過去30年來，我對非洲全球化的政治經濟學進行研究。我特別研究了美國和中國對非洲的爭奪、南非在BRICS的參與、BRICS與非洲的互動性質，以及金磚國家在南部非洲的市場和資源准入。假如埃塞俄比亞能夠加入BRICS，這將是該國的一大創舉，因這將提升埃塞俄比亞的全球形象，使其能夠與一些世界大國進行更密切的互動和協調，並使該國的話語權超越當地的內戰，從而吸引更多的投資。

有專家認為，埃塞俄比亞加入金磚集團，充滿機遇與挑戰。(Getty)

機遇

埃塞俄比亞將其在非洲聯盟和其他機構的創建過程中發揮的關鍵作用，以及國家利益作為加入BRICS的理由。在我看來，埃塞俄比亞希望加入BRICS有五大理由。

與西方大國的關係惡化： 埃塞俄比亞歷來依賴西方援助和安全合作方面的大量支援。但由於內戰中出現了侵犯人權的事件，令該國與西方關係惡化。加入BRICS將使該國在地緣戰略上更加重要，或使西方大國淡化對該國人權問題的關注，一如以住為了維護「現實政治」（realpolitik）的利益。

另類增長先鋒： 埃塞俄比亞仍是非洲經濟增長最快的國家之一，年增長率超過 5%。近數十年來，該國與中國建立了緊密的經濟聯繫。同樣，印度企業也一直在當地購置土地。中國和印度現在是非洲最大的兩個貿易夥伴（不包括作為整體的歐盟）。加入BRICS將標誌着開放，並通過商會和論壇等平台加強合作。它還可以為「重新崛起的埃塞俄比亞」之說增添動力，當地政府一向熱衷以此形象宣傳來吸引投資。

財務談判： 埃塞俄比亞政府正在與國際貨幣基金組織就一攬子金融方案進行談判。加入BRICS可能會為該國帶來更大的影響力。西方大國在很大程度上控制着國際貨幣基金組織，她們可能會更加警惕並疏遠加入BRICS的埃塞俄比亞，使其進一步「投入」中國的懷抱。創建新的金磚國家貨幣以挑戰美元霸權已提上日程，其現有的應急儲備安排已在一定程度上與國際貨幣基金組織形成競爭。

不干涉政策： 巴西總統盧拉（Lula de Silva）在執政時曾談論「不漠視」人權，而俄羅斯則通過入侵他國和干涉選舉等方式違反了這一原則。埃塞俄比亞可能對加入BRICS所能提供的政治掩護感興趣。俄羅斯入侵烏克蘭得到了中國的政治掩護，有些人認為是南非的政治掩護。埃塞俄比亞政府或希望西方國家在提供新貸款、援助或債務減免時，附加上其他人權條件。

加入金磚集團，將大大提升埃塞俄比亞的國際影響力，圖為7月13日埃塞俄比亞總理阿比（左）會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi，右）。(Reuters)

尋找新朋友的總理： 加入BRICS將有助於恢復諾貝爾和平獎得主、總理阿比（Abiy Ahmed）受損的形象。在埃塞俄比亞提格雷地區的內戰中，阿比被猛烈抨擊為戰爭販子。加入金磚俱樂部將顯示，埃塞俄比亞政府在政治上仍能為一些大國所接受。

風險

當然，埃塞俄比亞加入BRICS也有風險。西方大國可能會認為該國正在向另一個地緣政治集團或聯盟靠攏，這可能會減少它們的援助和投資。但這也可能會使該國在地緣戰略上更加重要，從而有利於埃塞俄比亞與西方的關係。

根據以往的經驗，埃塞俄比亞不太可能加入該集團。該集團成立後最後一個也是唯一一個被接納的國家是2010年的南非。其他國家也提出過申請，但都未被接納。BRICS現在的運作模式有時被稱為「金磚+」模式，埃及等國已經是金磚國家開發銀行的成員，所有非洲國家領導人都受邀參加即將在南非舉行的金磚國家峰會。

埃塞俄比亞的經濟規模在2022年估計約為1,267.8億美元，不到南非4 058.7 億美元的一半。南非是迄今為止BRICS中最小的經濟體。但在某些方面，埃塞俄比亞可能比南非更能代表BRICS中的非洲國家。該國是非盟總部和聯合國非洲經濟委員會所在地。其首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）有時被稱為非洲大陸的外交首都。埃塞俄比亞的申請結果很可能在8月份的下一次峰會後揭曉。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。