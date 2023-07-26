全球暖化｜美國佛州礁島群水溫創新高　海面溫度如熱水浴缸

美國佛羅里達礁島群及周邊的海面溫度，本週飆升至典型的熱水浴缸水平（攝氏37至40度）。



路透社報道，全球天氣監測機構近日警告，海水變暖會給生態系統和極端氣候事件帶來危險後果。美國政府數據顯示，位於大沼澤地國家公園（Everglades National Park）內馬納蒂灣（Manatee Bay）水域的一個水溫浮標，星期一（7月24日）下午較晚時達到攝氏38.44度，附近的其他浮標的最高溫度為攝氏38度和攝氏32度以上。

佛羅里達礁島群（Florida Keys）位於佛州南部外海。根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的調查，該地區每年這個時候的正常海面溫度應該在攝氏23度到攝氏31度之間。

專家認為，陸地和海洋出現惡劣天氣的頻率和強度不斷增加，是全球人類驅動氣候變化的症狀，這種變化正在加劇極端情況，目前的熱浪預計將持續到8月。

聯合國世界氣象組織（WMO）7月早前說，全球海水溫度已達到5月以來的月度歷史新高，部份原因為厄爾尼諾現象。

WMO和NOAA說，像南佛州這樣的海面溫度對海洋生物可能是致命的，並威脅海洋生態系統。這也會影響人類的食物供應以及依賴海洋為生的人。

漁船船長漢澤（Dustin Hanse）說，在過去的5個夏季，漁獲量「越來越少」，他在拉戈島（Key Largo）附近水域看到的死魚也越來越多。他說：「就我們的海灣來說，近岸海域的海面溫度都非常高。」

NOAA在7月早前說，佛州周圍溫暖的海水可增強熱帶風暴和颶風的威力，因為溫暖海水給予颶風發展能量。氣溫上升也會給珊瑚礁帶來嚴重壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

