騷靈天后Tina Turner因病離世　終年83歲

騷靈天后Tina Turner 5月24日在瑞士的家中病逝,終年83歲。其發言人表示,這名憑《Simply The Best》及《What's Love Got to Do with It》深入民心的歌后受到長期病患困擾,最終在蘇黎世附近的家中安詳離世,形容世界喪失一個樂壇傳奇和典範。



Tina Turner出生於美國田納西州,並於1950年展開樂壇生涯,於60年代為結他手丈夫Ike Turner的樂隊The Kings of Rhythm擔任和聲歌手,之後逐漸成為台前要員。她和Ike合作推出《Fool in Love》、《It's Gonna Work Out Fine》及《Nutbush City Limits》等名曲。

不過在合作背後,卻傳出她被Iker虐待,導致身體多處受傷和多次入院接受治療,她更遭對方強迫改名為Tina Turner。兩人最終離婚收場,其事跡亦改篇為荷里活電影《天娜真愛又如何》(Tina What's Love Got to Do with It)。

Tina在離婚後積極重建樂壇生涯,更憑《What's Love Got to Do with It》等作品走紅,成為1980及90年代的搖滾樂象徵,亦為她帶來「搖滾天后」的稱號。她一共八奪格林美獎(Grammy Awards),其中六次是在1980年代獲得,當時她推出《Typical Male》、《The Best》、《Private Dance》的歌曲更成為Top 40流行榜的常客。

她的吸引力非凡,在1988年在巴西里約熱內盧(Rio de Janeiro)開騷時,獲18萬名歌迷入場支持,創下單一歌手的最高入場紀錄。

Tina Turner在2013年與德國音樂監製Erwin Bac結婚,定居瑞士,並成為當地公民。她近年飽受病患困擾,包括在2016年患上腸癌,翌年則因為腎衰竭而獲Erwin捐腎續命。