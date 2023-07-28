中國外交部發布部長王毅致辭

中國外交部網站28日發布部長王毅致辭，全文如下：



圖為中國外交部網站2023年7月28日發布部長王毅致辭的截圖。（中國外交部網站）

歡迎訪問中華人民共和國外交部網站！我謹代表中國外交部全體同事向您致以誠摯敬意和衷心祝福。

大道之行，天下為公。在中國共產黨的堅強領導下，中國外交堅持以實現中華民族偉大復興為使命，以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，推動構建人類命運共同體，為人類發展進步事業不斷做出新貢獻，書寫新篇章。

在強國建設、民族復興的新征程上，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指引，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球夥伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，胸懷天下、踔厲奮發，守正創新、勇毅前行，不斷開創中國特色大國外交新局面。

中國外交部網站願繼續成為海內外朋友了解中國、了解中國外交的一扇窗戶。歡迎您時常來這裏走走看看，並對我們的工作提出寶貴意見和建議。

中國十四屆全國人大常委會第四次會議7月25日舉行，會議經表決，決定免去秦剛兼任的中國外交部長職務，任命王毅為外交部長。過去2天在外交部例行記者上，秦剛成為記者熱門的提問問題，中國外交部發言人毛寧27日逐一回應。

她稱，中方已及時發布有關任命的消息，一貫反對惡意炒作事件。

有記者問及是否會安排秦剛與再度接任外長的王毅進行交接儀式，她重申沒有可以提供的消息，「中國外交工作始終在黨中央的集中、統一領導下開展」。

當毛寧被問到中國外交部網站所有涉及外交部長的資訊均顯示「信息更新中」，她稱將按相關管理規定及時更新。