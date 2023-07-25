秦剛被免職對中國外交有何影響？

靴子終於落地，歷時一個月，自6月25日就消失在公眾視野的中國國務委員兼外長秦剛7月25日被免去外交部長職務。至此秦剛成為中共建政以來首位在任時間最短的外長。

在擔任駐美大使一年多後，秦剛在2022年10月中共二十大上躋身中央委員，並在2023年1月回國擔任中國外長，2023年3月的中國兩會上，57歲的秦剛當選國務委員，成為中國當時最年輕的副國級領導人。當初，三個月內連升兩級的升遷速度被認為是罕見的。如今，秦剛的被免速度和其升遷速度一樣可以載入史冊。

雖然中國官方在公布秦剛免職的同時也公布了由王毅接任外交部長的安排，體現了人事方面無縫銜接，但是上任如此短時間就被被免，不得不讓外界懷疑到底誰該對秦剛的上位和被免負責。

作為副國級領導人，提拔秦剛之前，他應該受到過全方位的審查。上任如此短時間就被免到底體現了中共明察秋毫，還是暴露了中共的用人審查有漏洞？不論如何，中方還是正常的公布了中國外長的任免，並沒有因備受矚目而草草以「身體抱恙」為由來處理。

秦剛在中共二十大之前僅是副部級官員，短時間內晉升為副國級領導人和外交部長的秦剛，根基並不深厚。數月時間他對中國外交的人事影響還沒有來得及非常大。

且中共二十大尤其是中國兩會後，各方同中國的溝通剛剛開啟，不少國家處於認識中國同行的新階段。秦剛能夠主導和決策的外事活動並沒有特別深入。

因此秦剛對於中國外交活動的影響是有限的。

秦剛最為人熟知的經歷是中國外交部新聞司司長和禮賓司司長，他還有一個響亮的名號——「戰狼外交官」。有不少聲音認為秦剛被免代表戰狼外交的遇冷。

秦剛的被免對中國外交方向與路線的影響不大。中國需要掌握了舌戰群雄要領、善於同媒體打交道、善於傳播中國聲音的外交官，由前任王毅接任的用意就在此。