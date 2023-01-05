日本東京「生仔有錢派」　0至18歲人士每月將獲295元補助

亞洲各國近年來都面臨嚴重少子化、高齡化導致的人口負成長問題，為了鼓勵民眾生育，日本東京都知事小池百合子4日宣布，針對住在東京、0至18歲的孩子，每月將給付5000日圓（約295港元）的補助，但未宣布計劃何時上路。



《讀賣新聞》引述官方數據指，2022年1月統計東京都內0至18歲的人口約為200萬人，倘若1個月給5000日圓，1年下來就需要1200億日圓的預算。小池百合子強調，這是為了打造一個「孩童優先」的社會。

小池百合子指出，日本2022年全國出生數再次創新低，新生兒僅有81.1萬，比2021年的84萬人還低，「這是足以動搖社會根本的嚴重事態」。

她強調，不能只等待中央政府出手，東京都必須先推出具體的政策來解決。

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不過，民眾對小池百合子的政策計劃褒貶不一，有人認為發津貼無法從根本上解決高齡少子化問題，也有人批評她不看家庭收入狀況決定全民普發只是為了選票。

日本大學教授末富芳則評論道，中央對兒童津貼和教育支出全免的優惠設下所得限制，讓生養小孩的家庭得不到「育兒支援」，反而受到「育兒懲罰」，而小池百合子的做法至少改變了這樣的走向。

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