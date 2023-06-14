拜登邀火辣跨性別網紅到白宮　對方當場裸露捱轟：讓LGBTQ蒙羞

美國跨性別網紅蒙托亞（Rose Montoya）日前獲邀出席白宮舉辦的LGBTQ活動，但她在開心與總統拜登（Joe Biden）合影之後，卻在白宮花園公開上空裸露，甚至將影片上傳至個人Instagram粉絲專頁，不只掀起眾多議論，同時也惹怒主辦方白宮。



《紐約郵報》（New York Post）報道，華府最新聲明中，指責這種上空的行為並不恰當，也不尊重主辦單位與這場活動：「未來將不會再邀請他出席相關活動。」

目前這段短片仍未被刪除，但底下留言區湧入上千人回應，多半都是抨擊蒙托亞錯誤的舉動。

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外媒報道指出，蒙托亞是一名原生理男性的跨性別網紅，在社群具有一定影響力，其IG粉專擁有10.4萬粉絲、TikTok帳號則有多達79.3萬粉絲。

這段沒有公然露點的影片，蒙托亞當時正在紀錄白宮草坪的「驕傲日」（Pride celebration）活動，影片中和拜登自拍合影互動，並感謝總統邀請。

沒想到影片畫風一轉，就出現他裸露上半身的畫面，就因為那短短幾秒的畫面，讓蒙托亞的帳號被大批網友砲轟，有人罵他噁心，有人則批評他無知舉動，會讓其他爭取LGBTQ權益的人汗顏。

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收到排山倒海而來的各種批評，蒙托亞隨後也上傳辯護影片，他並不覺得自己做錯了什麼，強調會繼續支持跨性別運動，外加「解放乳頭」的活動，同時表示他並未違法當地法規，更沒有任何猥褻意圖考量，只是透過展現自己的身體帶來快樂。

雖然辯護影片獲得少部份網友支持，但多數外國網友依然不買帳，批評與砲轟留言依舊佔據多數。

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