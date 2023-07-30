拜登談基建：中國排第2美國排第24　美國怎麼引領世界？

據美國廣播公司（ABC）旗下緬因州當地電視台WMTW報道，當地時間7月28日，美國總統拜登抵達該國東北部緬因州進行訪問。訪問期間，拜登兩次在講話中提及中美基建對比，稱美國落後中國，還如何能引領世界。



「我們曾擁有世界第一的基礎設施。（但如今）我們排名第十四位。國際人士說，美國的基礎設施在世界排名第十四位：道路、橋樑等，」拜登29日在緬因州弗里波特說，「我記得，中國過去排在第17或16位。現在位列第二。怎麼回事？有點不對勁。」

拜登接着說，美國的基礎設施排名世界第14，怎麼能引領世界？「我不是在開玩笑。從實際角度考慮，純粹從實際角度考慮。」

圖為2023年7月28日，美國總統拜登在生產耐熱及阻燃織物的工廠Auburn Manufacturing參觀，並在廠房內簽署名為「在這投資，在這生產」的行政名令。Auburn Manufacturing是一間位於緬因州（Maine）奧本的公司（Auburn）。（Reuters）

而在此前一天，拜登在緬因州奧本（Auburn）發表講話時提到，一些國際機構對各國政府的能力進行評估。「美國的基礎設施曾經排名第一，現在卻排在第13位。中國過去遠在13名開外，現在他們排在第2或第3位。這是怎麼回事?」

當天，拜登還在該州簽署了一項行政令，以支持美國國內製造業方面的聯邦資源和進展。他稱，「這意味着能提供更多就業機會」。

值得注意的是，拜登兩次提供的數據有所出入，且其未就數據來源進行解釋。

據報道，這是拜登上任後首次訪問緬因州。上一次，拜登訪問該州是在2018年，當時他正在巡迴發售回憶錄《答應我，爸爸》。該書是關於拜登已故的兒子博・拜登的，博・拜登2015年因腦癌去世。

WMTW分析認為，拜登此次出訪意在尋求加強他在該州的支持。2020年，拜登贏得了緬因州4張選舉人票中的3張，他在該州的第二選區輸掉了1張選舉人票。報道稱，在2024年的美國大選中，1張選舉人票可能至關重要。

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