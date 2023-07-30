中東鐵路成形中？以色列新高鐵項目擬通往沙特阿拉伯

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月30日宣布，國家將斥資1,000億謝克爾（約2106億港元）興建高鐵，未來將與沙特阿拉伯（Saudi Arabia）連接起來。



他在每週內閣會議宣布名為「一個以色列項目」（One Israel），將以高鐵連接位於北部的謝莫納鎮（Kiryat Shmona）與位於該國最南部城市伊拉特市（Eilat）。

謝莫納鎮接近以色列與黎巴嫩邊境，伊拉特市毗鄰埃及。

他稱其願景是，以色列所有公民都能在2小時內從全國任何地方往返市中心。

他稱：「未來我們將能通過鐵路，將貨物從伊拉特運到我們在地中海的港口，並能通過火車將以色列與沙特阿拉伯和阿拉伯半島（Arabian Peninsula）連接起來。我們也在為此努力。」

《耶路撒冷郵報》30日稱，他將One Israel項目與以色列-沙特正常化協議的可能性聯繫起來，預計協議將成為利雅得和華府之間目前正在討論的、任何協議的一部份。

《紐約時報》專欄作家弗里德曼（Thomas Friedman）27日發文稱，拜登正在考慮與利雅得達成一項重大安全協議。