阿里訪華　中國圭亞那發聯合聲明

南美洲國家圭亞那（Guyana）總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）訪華期間，中國與圭亞那7月31日發表聯合聲明。以下為中國和圭亞那聯合聲明全文：



一、阿里應邀25日至8月1日出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式並訪華。中國主席習近平同阿里會見，雙方就共同關心的雙邊、地區和國際問題深入交流，表示將致力於進一步加深和拓展雙邊關係，推進兩國在多邊領域合作。國務院總理李強會見阿里。阿里還訪問了上海和北京。

二、會見中，雙方對兩國關係取得的積極進展表示滿意。雙方重申將進一步加強雙邊關係，擴展各領域合作。

三、雙方重申，在相互尊重和互惠互利原則、遵守《聯合國憲章》宗旨和國際法基礎上，尊重彼此獨立、主權和領土完整，支持彼此國家人民選擇符合本國國情的發展道路。圭方重申堅定支持一個中國原則。

四、阿里就中方支持包括基礎設施建設在內的圭亞那經濟發展向習近平表示感謝。雙方致力於加深經濟合作，包括擴大貿易和投資，拓展在基礎設施、農業、衛生、能源、教育等領域的合作。

五、圭方高度讚賞中方提出的「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。憶及雙方在2018年7月27日簽署《中華人民共和國政府與圭亞那合作共和國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》，圭方表示願意同中方商簽共建「一帶一路」合作規劃。

六、中方就圭方在地區和國際問題特別是糧食安全、地區一體化和中拉合作等領域發揮的建設性作用向阿里表示讚賞。阿里向中方表示，他堅信發達國家和發展中國家都應注重促進糧食、氣候和能源安全以推進可持續發展。雙方認識到全球發展倡議有助於實現這一目標。

七、鑑於基礎設施建設在推動經濟發展和減貧方面的積極作用，雙方同意拓展該領域合作，願積極探索在關鍵基礎設施項目建設和開發方面利用中方經驗、技術和融資開展合作的前景。

八、雙方認識到貿易和投資在加深經濟合作中的重要價值，致力於營造良好營商環境，促進雙邊貿易和投資活動。雙方同意探討在農業、能源、礦產、製造業、服務業等領域開展合作。

九、雙方認為，中圭企業界在推動兩國經濟發展方面發揮重要作用。雙方鼓勵兩國企業界進一步用好投資機會並建立夥伴關係。

十、雙方重申致力於可持續發展和環境保護，承諾將加深包括森林涵養、生物多樣性保護、推廣可再生能源等領域的合作。

十一、雙方同意拓展文化和教育合作，強調人文交流的重要性。為增進兩國人民的相互理解和友誼，雙方決定支持兩國教育機構合作，推動學生交流項目，促進文化合作。

十二、雙方對兩國醫療衛生領域合作進展表示讚賞。雙方同意通過分享經驗和技術，促進兩國衛生健康合作。阿里對中國援圭亞那醫療隊為當地人民提供醫療服務表示高度讚賞。

十三、阿里感謝中國支持圭亞那成功當選聯合國安理會非常任理事國。

十四、鑑於氣候變化造成的全球挑戰，雙方重申將致力於在國際層面繼續倡導應對氣候變化和促進可持續發展。為此，雙方致力於拓展可再生能源、加強氣候韌性和適應領域合作。

十五、雙方還討論了落實聯合國2030年可持續發展議程，認為2023年對實現該議程具有里程碑意義。雙方堅信更大範圍的國際動員對彌合發達國家和發展中國家的發展差距、強化發展中國家危機應對能力、降低發展中國家貧困率至關重要。

十六、雙方同意兩國政府經常性會晤對促進雙邊合作、推動兩國多邊領域協作至關重要。

十七、雙方歡迎兩國有關部門簽署《關於建立投資和經濟合作工作組的諒解備忘錄》。

十八、阿里對中國政府和人民對其和代表團在華期間給予的熱情接待表示誠摯謝意。