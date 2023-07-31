他信8月10日回國外界表質疑　前紅衫軍領袖：我不相信

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）被指將在8月10日返回泰國，但在泰國輿論界，有聲音質疑他是否真的回國，甚至連前紅衫軍的領袖，都對此消息表示質疑。



泰國《國家報》（The Nation）7月31日引述報道，當年「紅衫軍」運動領袖乍杜蓬（Jatuporn Prompan）在30日於Facebook直播上，質疑他信8月10日回來。更說即使計劃是真的，也希望他信取消回國計劃。

乍杜蓬表示，這是因他信不能確定自己會否得到王室特赦，他信過去曾20次請求王室赦免他的罪行，但沒有一次成功。乍杜蓬表示他信應該知道目前若回國，可能未回家前就先被關進牢獄。因此表示「不相信他信會如他宣布那樣」，在8月10日回國。

圖為2014年，在泰國紅衫軍活動的領袖乍杜蓬，在集會上發言。巴育發動政變，他信之妹英祿逃亡後，紅衫軍瞬即被取締。（Getty）

只是假消息

曾任副首相巴維（Prawit Wongsuwan）的助理，律師拜訕（Paisal Puechmongkol）表示，他信8月10日回國的消息只是為讓為泰黨在近日的政治角力中佔據上風。他稱這只是一個「假消息」，不要浪費時間。

在國會大選中獲勝的前進黨無法選出首相，為泰黨接棒組閣，泰國國會預料在8月19日再度投票選出新首相。

泰國浴大亨，近年成為「反腐鬥士」的丘威（Chuwit Kamolvisit）則表示，他信若想回來早就應回來了，而不是等15年。為泰黨仍在籌組新政府，他信現時回來是另有隱情，並補充若為泰黨組閣失敗，他信會再推遲回國時機。

丘威還表示，若果他信回來後被送進監獄，他可以從第一天起再請求泰王特赦。但目前除了對王室的不敬罪外，泰王還未曾赦免過其他案件的罪犯。他信因涉嫌貪污罪在2008年潛逃海外，至今未曾回國，但他的家族至今仍然影響着泰國政治。