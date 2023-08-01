尼日爾政變｜軍方逮捕多名高官　美官員認扭轉局勢機會渺茫

非洲國家尼日爾（Niger）發生政變，總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）績遭軟禁，軍方無視國際批評聲浪，週一（7月31日）逮捕多名高層官員。路透社引述美國國務院官員消息稱，認為扭轉尼日爾局勢的機會很渺茫，美國對尼日爾的外交和軍事取態，將取決於未來一周內的局勢變化。



原本執政的「尼日爾爭取民主和社會主義黨」（PNDS-Tarayya）表示，軍方逮捕了石油部長馬哈馬杜（Mahamane Sani Mahamadou），他也是前總統伊素福（Mahamadou Issoufou）的兒子。此外，內政部長、交通部長亦已被拘留。該黨表示，軍方的逮捕行動顯示，政變領導人「鎮壓和獨裁」的本質，呼籲民眾團結捍衛民主。

針對尼日爾軍方批評，法國在週日駐尼亞美（Niamey）大使館被示威者衝擊時，曾使用致命武器，法國週一否認指控，重申巴黎只承認巴祖姆的政府是唯一合法當局，並將致力於保護本國公民和利益。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）表示，正密切關注尼日爾的事態發展。 又稱尚未對該國發放7月5日批准的1.315億美元貸款。