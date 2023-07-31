尼日爾政變｜英國宣布暫停長期援助

俄衛網7月31日報道，英國政府網站發布新聞稿稱，英國再次譴責尼日爾政變，宣布暫停對該國的長期援助，但至關重要的人道主義援助除外。



早些時候，英國副外交大臣麥俊高（Andrew Mitchell）譴責尼日爾政變，呼籲叛亂分子釋放被推翻的總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）。西非國家經濟共同體（ECOWAS）宣布暫停對尼日爾的所有財政援助，以及尼日爾與西共體其他國家之間的商業和金融交易。法國也決定暫停對尼日爾的財政援助，歐盟威脅稱會採取類似措施。

以麥俊高的名義發表的聲明稱，「英國完全支持西共體今天宣布的立即採取的政治和經濟措施，並將暫停對尼日爾的長期發展援助。」

同時，聲明指出，英國將繼續向尼日爾提供至關重要的人道主義援助。

早些時候，尼日爾軍方在國家電視台發表講話，稱總統巴祖姆被推翻，邊境已關閉，並宣布實施宵禁。在此之前，總統衛隊的軍人封鎖了位於首都尼亞美（Niamey）的總統府。巴祖姆辦公室稱，軍隊沒有支持叛亂分子，但後來軍方司令部宣布支持他們。總統仍被關押在其官邸。

非洲聯盟委員會主席法基（Moussa Faki）告訴衛星通訊社，巴祖姆安然無恙，感覺良好。

週五（7月25日），總統衛隊領袖兼將軍奇亞尼（Abdourahamane Tchiani，暫譯）將軍以政變者組建的「保衛祖國國家委員會」的主席身份出現在尼日爾國家電視台節目中。