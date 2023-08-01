中國遊客於吉隆坡機場被扣留索款　涉案者已逃離馬來西亞

馬來西亞吉隆坡國際機場6月30日傳出有海關官員扣留中國女遊客，然後索要「通行費」。馬來西亞反貪污委員會官員星期一（7月31日）表示，涉嫌向遊客索錢的「中介」已經逃離馬國。



反貪會首席專員阿佔巴基星期一（7月31日）出席記者會時說，當局在追蹤了涉案中介的出入境紀錄後，系統顯示涉案中介與被勒索的女遊客都已離開馬國。

阿佔巴基敦促知情者現身說法，協助反貪會調查，此前有消息稱兩人目前仍在馬國境內。他補充，目前已指示反貪會完成調查報告，並將調查報告呈交給總檢察署以採取進一步行動。

6月30日，一段有關旅遊、藝術及文化部長張慶信「擅闖機場入境廳」的視頻在網上廣泛流傳。張慶信隨後表明，自己是通過正當管道申請通行證，進入吉隆坡國際機場入境廳，解救一名遭官員刁難和索賄的中國籍女遊客。

張慶信還揭露，吉隆坡國際機場移民局官員才是濫權貪污的一方，並指這事件中的中國籍女子因語言不通，被移民局官員召入小黑房問話超過15個小時，期間還被索討約1萬8000令吉（約3萬港元）的「放行費」。張慶信與官員交涉後，這名女子獲准入境。

據悉，這名女子是中國國家電視台一名高層人員的私人助理，兩人一同到馬國。有關高層人員順利通關，但女子卻被禁止入境，這名高層人員於是向馬國駐廣州總領事館求助。

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