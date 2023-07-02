吉隆坡機場傳有中國旅客被扣索賄「通行費」　政府表示嚴重關切

馬來西亞吉隆坡國際機場6月30日傳出有海關官員扣留中國女遊客索賄事件後，首相安華（Anwar Ibrahim）7月2日前往機場巡視。他指大部分官員都恪盡職責，但不排除有一小撮害群之馬。



安華2日中午在吉隆坡國際機場展開約半小時的突擊訪問，隨行者包括警察總長拉扎魯丁（Razarudin Husain）、雪州總警長胡申，及吉隆坡國際機場移民局行動主任李詹姆斯等人。現場沒有政治人物或部長陪同。

針對中國女遊客遭扣留事件，安華接受媒體訪問時表示，政府一定徹查此事。他也準備將此事帶到7月5日的內閣會議討論。

圖為3月1日，於馬拉坎南宮發言的馬來西亞首相安華。安華對有中國旅客被扣索賄事件表達嚴重關切。（Reuters）

安華表示，吉隆坡國際機場關稅局和移民局的運作情況大致受控，只發現一些問題，當局將跟進調查並採取必要的改進。他也不排除移民局官員中，可能有一小批害群之馬：「大部分移民局官員都盡忠職守。若出現問題，我們將解決。若官員有不當行為，我們也將採取適當行動。」

旅遊、藝術及文化部長張慶信上7月1日告訴媒體，他在30日接獲馬來西亞駐廣州總領事館人員的電話後，在2日凌晨3時趕往吉隆坡國際機場。他表示當時有一名中國籍女子因語言不通，被移民局官員關進小黑屋問話超過15個小時，期間還被索討約1萬8000令吉（約3萬港元）的「放行費」。張慶信與官員交涉後，這名女子獲准入境。

張慶信的行動引起馬國公務員工會與巫統的批評，但馬國旅行社協會、馬國國際旅遊發展協會、馬國商務酒店協會及馬國導遊理事會都感謝張慶信及時挺身維護馬國形象。

此外，反貪污委員會告訴《馬來西亞前鋒報星期刊》，反貪會7月3日將與張慶信及相關中國女子會面，以確認張慶信指機場移民局官員貪污的說法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

