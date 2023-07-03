官媒高層助理吉隆坡機場遭扣留15小時索放行費　旅遊部長親自解救

據新加坡《聯合早報》報道，馬來西亞一段「內閣部長擅闖機場入境廳」的影片近日在社交媒體上廣為轉發，並引發部長濫用職權的爭議。馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信承認短片中的部長就是他本人，但強調自己是通過正當管道申請通行證進入吉隆坡國際機場入境廳，解救一名遭官員刁難和索賄的中國籍女遊客。



綜合外媒報道，張慶信揭露，吉隆坡國際機場移民局官員才是濫權貪污的一方，並指這宗事件中的中國籍女子因語言不通，被移民局官員沒收手機，召入小黑屋問話超過15個小時，期間只提供一餐，還索討約1萬8千令吉（約3萬港元）的「放行費」。

張慶信形容機場移民局官員「舉止態度可謂蠻橫惡劣、毫無人道可言」。他得知事件後，親自帶領部門官員前往機場了解情況，並順利解救這名女子。

據馬來西亞《星報》報道，這名女子是中國官方電視台一名高層人員的私人助理，兩人一同到馬來西亞。有關高層人員順利通關，但該女子卻被禁止入境，這名高層人員於是向馬來西亞駐廣州總領事館求助。

據張慶信稱，他接到領事館人員的電話及了解情況後，聯繫了反貪污委員會，並於上周五（6月30日）凌晨3時前往機場解救這名女子。

張慶信指出，外國人抵境後遇到這種事已不是頭一遭，「我呼籲內政部和反貪會正視此事，立即展開調查，必須揪出害群之馬，一網打盡這些惡劣、猶如飢餓豺狼、破壞國家形象的人！」

圖為3月1日，於馬拉坎南宮發言的馬來西亞首相安華。安華對有中國旅客被扣索賄事件表達嚴重關切。（Reuters）

張慶信親自披露機場邊境官員索賄的消息也驚動首相安華（Anwar Ibrahim）。安華7月2日前往機場巡視。他指大部分官員都恪盡職責，但不排除有一小撮害群之馬。