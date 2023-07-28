嚮往野外生活　只睇YouTube學習求生技能　3人命喪美國森林營區

現代網絡發達，許多知識、資訊都可以上網查詢，YouTube的普及，也提供大眾線上學習資源，不過，切勿過於依賴影片，自以為學會了就付諸行動，殊不知，只是學了皮毛，恐造成不可挽回的遺憾。美國科羅拉多州就發現一位女子，只看了YouTube影片，就帶着妹妹及14歲兒子，想過上離群索居純天然的生活，最終卻在營區被發現遺體。



美國一名42歲女子蕾貝卡（Rebecca Vance）嚮往離群索居、遠離塵囂、無水無電的純天然生活，因此靠着觀看YouTube影片學習野外求生技能及一些文章，便帶着41歲妹妹克里斯蒂娜（Christine Vance）及14歲的兒子踏上旅途，前往位於科羅拉多州的甘尼森國家森林。

未料1年後，3人的遺體被民眾發現，身體部分已成乾枯狀態，確切死因有待調查，但檢察官認為，3人可能在去年嚴冬時逝世，死於天氣寒冷，加上過於飢餓。

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從現場的遺留的物品中發現，儘管他們帶了很多關於野外求生以及食物採集的文章，但似乎還是從商店購買食物來吃。

此外，3人的一名親戚透露，當時得知姊妹倆毫無經驗就想野外生存，讓他相當憂心，曾表示願意向他們提供露營車、發電機等設備，卻遭到拒絕，甚至不願意告訴其他家人朋友即將前往的地方，此後3人消失，沒想到再次收到消息，竟是無法挽回的憾事。

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