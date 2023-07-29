北海道無頭男屍案再有突破！尋回腐爛頭顱　祖父透露孫女殺人動機

日本北海道札幌市知名紅燈區薄野某間酒店，7月2日發現一具無頭男屍。由於死者的頭部、衣物和手機等隨身物品全不翼而飛，且他生前曾扮女裝出席附近活動，使這宗離奇殺人案受到外界關注。經過多日追查後，當地警方以涉損壞與遺棄遺體等罪嫌，逮捕男子的女性友人和其父母，並於3人家中查獲開始腐爛的頭顱。女子的祖父透露，疑似因為女子遭到死者性侵，一家三口才執行這宗駭人的殺人案。



綜合日媒報道 ，札幌中央區薄野的酒店，7月2日在浴室中發現一具蜷曲的無頭男屍。警方調查後，發現死者是62歲上班族浦仁志。浦的友人透露，他有女裝癖好，7月1日去參加札幌市內的迪斯可活動時，也穿着白色開衫外套和黑色長裙現身。據了解，從酒店的監視器畫面，可以看到死者7月1日晚間與1名女子入住，女子後來拉着行李箱先行離開。由於從女子離開至遺體被發現的約13小時內，酒店房間維持上鎖狀態，且沒有確認到第3者出入，警方判斷她極可能就是犯人。

警方分析監視器畫面並調查死者的交友關係後，判斷與死者一起進入飯店者為29歲女子田村瑠奈，她的母親與擔任精神科醫師的父親也涉嫌重大，遭到逮捕。警方隨後在3人家中發現一個開始腐壞的頭顱，比對齒型後證實為浦仁志。

更多案情細節：（按圖了解）

警方指出，雖然案發現場沒有查獲田村瑠奈的指紋，但她與父親在事件發生前，曾於家附近的賣場購買行李箱，以及疑似用來犯案的鋸子與刀。此外，警方發現田村瑠奈與死者在5月至6月之間，曾在餐飲店有交流，搜查總部正在調查兩人當時是否發生過糾紛，成為田村一家犯案的動機。

田村瑠奈的祖父近日接受《集英社》訪問時透露，瑠奈很排斥與異性接觸，但看到死者穿女裝，使瑠奈放鬆戒心，以為對方是女性，沒想到最後卻被對方帶到酒店侵犯。事件發生後，死者向瑠奈父母承諾不會再出現於瑠奈面前，後來卻再次與她連絡，引發3人的殺機。

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