Twitter改名X無法上架？原來蘋果App Store有這一條規定

馬斯克（Elon Musk）入主推特（Twitter）後，不斷改變這個社群平台既有風貌，從帳號認證、發文限制，到今天連圖騰與網站名稱都大幅變更，從原先藍色小鳥的推特，突然變成黑底的「X」（X.com），引發不少討論和批評。



根據美國科技網站報道，更名X後的推特，一度被蘋果（APPLE）拒絕在其手機App商店上架，因為該平台原先有規定，所有應用程式名稱，必須高於2個字節以上。雖然違規，但蘋果最終還是開綠燈，允許推特以X一字登錄上架，背後原因似乎與該平台的高知名有關。

當推特變更名稱之後，社群上其實就有不少討論，許多部落客也發現，在蘋果旗下App Store，如果你在搜尋列只輸入一個字節，系統會出現紅字提醒，你必須輸入至少2個字節，才能使用搜尋服務，進而引發「X」能否順利上架的討論。

隨着越來越多人討論，除了進行實際測試外，許多科技部落客也開始去查閱，蘋果公司對平台上架的規範內文，發現App Store正式規定中，只有限制上架應用程式名稱，必須控制在30個字符以內，並沒有對「最少字符」進行限制，雖然實際操作是一回事，但這個規定中的留白，似乎也給推特保留一個合理的上架空間。

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