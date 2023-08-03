能殺死70多種腫瘤細胞　美國AOH1996有望成有效治癌新藥

美國癌症研究機構，洛杉磯希望之城醫療中心（City of Hope Medical Center）8月2日宣布，他們成功研發出一顆名為AOH1996的藥物，可針對不同種類的癌症實體腫瘤，未來或可成為一種有效治療多種癌症的藥物。



新研發藥物AOH1996針對的是DNA內一種特殊蛋白「增殖細胞核抗原」（簡稱PCNA）。PCNA是DNA中負責複製、修補、染色質重塑和細胞週期調控的蛋白質，在癌細胞中同樣負有重要角色。

圖為City of Hope研發AOH1996，使用前（左）和使用後（右）的癌細胞群分別，紫色是被正在死亡的癌細胞。（City of Hope）

新藥物可以作為標靶藥僅針對癌細胞內的PCNA進行破壞，阻礙癌細胞修復、分裂繁殖，從根本上「殺死癌細胞」，且對正常細細胞不具毒性。由於PCNA廣泛存在於癌細胞，新藥理論可對付多種癌症。研究團隊對70種不同的癌細胞，包括乳腺癌、前列腺癌、腦癌、卵巢癌、子宮頸癌、皮膚癌和肺癌等進行測試，證實藥物對各種癌細胞均有效。

藥物名稱AOH1996的由來，是為了紀念一名因神經母細胞瘤過世女孩Anna Olivia Healy。目前AOH1996需要進行為期最少2年的一期臨床實驗，通過後還要通過擴大的二期及三期臨床實驗，才能有望上市。研究團隊樂觀認為，新藥能在10年內推出市場，成為治癒癌症的有效新藥。