騙局還是世界大發現？　韓國革命級超導體「LK-99」引發熱潮

在7月22日，有韓國的研究團隊在論文預印本網站「arXiv」刊載出一篇論文，宣稱成功找出室溫常壓的超導體「LK-99」，引起科學界和產業界的強烈關注，與超導體相關的企業及概念股更在8月1日大漲。

不過科學界質疑成果，研究團隊的成員更澄清論文尚未準備是，是未經許可的情況下發布，已要求arXiv下架文章。



超導體是指能達到零電阻的導體，同時具有抗磁性，科學家在1911年首次發現超導現象，但只有部分物體在極低溫度下才能實現，難以運用於實際用途。

韓國一個研究團隊在7月22日於arXiv上發布的論宣稱，這次開發出的新物質在攝氏127度以下環境就能產生超導現象，吸引了科學界和業界的注目。

圖為LK-99在超導形態的示範圖，LK-99是銅摻雜鉛磷灰石的一種物質。（Wikipedia）

美國實驗室證理論可行

美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）對此進行驗證，並在8月1日上傳一篇論文，指透過電腦模擬，認為室溫常壓超導體「LK-99」理論上可行。如此的消息刺激投資者，繼美國超導公司（American Superconductor）1日股價收盤大漲60%後，韓國及中國的超導體概念股在2日股價也狂飆。

韓國化學品公司德成（Duksung）股價急升30%；高溫超導線技術公司Sunam、電子零件製造商Shinsung Delta Tech都連續第二天飆升30%。中國西部超導公司股價一度上漲13%、江蘇法爾勝和金徽上漲10%、國纜檢測亦上漲20%。

若LK-99技術可行將帶來重大變革

如果LK-99的技術可行，將為能源和製造業帶來重大變革，將超導體技術推向新的高度。這能大大降低能源損耗，廣泛應用於運輸、通信、醫療和科學等領域。

然而，LK-99的技術尚未經過充分驗證，目前還存在一定的不確定性。國際期刊科學（Science）在7月27日刊出學界反應，認為「論文仍缺少細部內容，物理學者抱持懷疑」。韓國內學者也對這個幾乎沒有與國內相關學界人士交流的研究團隊持保留態度。

論文的作者包括量子能源研究所代表李碩裴（音譯）、高麗大學研究教授權英完（音譯）、及曾任職於韓國電子通信研究院（ETRI）的金賢卓（音譯）博士等。

李碩裴接受韓聯社訪問時表示，研究團隊其實尚未準備好發表這項論文，是權英完在未經其他作者同意下擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文。金賢卓也向美國媒體表示，在網站上發布的論文尚有許多缺陷，他本人從未同意刊出。