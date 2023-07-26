美國研究：成年患抑鬱老年認知障礙風險加倍　男性更易受影響

最新的研究發現，成年後患上抑鬱症的人，老年時患認知障礙症的風險將增加一倍以上，其中男性更容易受影響。



這項研究星期一（7月24日）刊登在《美國醫學會神經學》（JAMA Neurology）期刊。研究從1977年至2018年間，對超過140萬名丹麥公民進行追蹤研究後得出結論。

研究員在確認哪些人有抑鬱症後，長期進行追蹤，以了解研究對象在晚年是否患上認知障礙症。研究員在分析數據時，根據受訪者的教育背景、收入、心血管疾病、糖尿病、藥物成癮和躁鬱症作出了調整。

領導這項研究的賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）流行病學與神經病學住院醫生埃爾瑟（Holly Elser）指出，醫學界一直認為，成年晚期患上抑鬱症是認知障礙症的前兆。但最新的研究顯示在中年或更早得抑鬱症，也與認知障礙症有關聯。

埃爾瑟說，「我們的研究結果提供了有力的證據，證明抑鬱症不僅是認知障礙症的前兆，而且還會提高罹患認知障礙症的風險。」

精神病學家：缺少關鍵數據 侷限研究結論

這項研究使用了大量的數據和多種分析，令報告結果更可靠。不過，未參與研究的倫敦大學（University of London）精神病學專家馬爾尚（Natalie Marchant）指出，缺少基因數據等關鍵訊息，局限了研究的結論。

抑鬱症和認知障礙症的具體關聯也還有待進一步研究。埃爾瑟醫生舉例說，「抑鬱症和認知障礙症或許有共同的潛在導因。抑鬱症也可能是因改變了大腦關鍵的神經遞質含量而推高罹患認知障礙症的風險，又或是因改變了患者的行為才導致失智風險增加。」

不過，研究尚無法確定治療抑鬱症能否減低失智風險。埃爾瑟說，這還需要進一步調查，但研究員在對比兩組確診得抑鬱症6個月的病患時，服用抑鬱症藥物和未服藥者失智的風險並沒有明顯差別。

本文獲《聯合早報》授權轉載

