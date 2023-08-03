韓國超導和低溫學會：LK-99不是常溫超導體　沒表現出邁斯納效應

韓媒8月3日稱，韓國超導和低溫學會受訪時表示，韓國量子能源研究所研究團隊所合成的LK-99並非常溫超導體，因為它並沒有表現出超導體的特徵。



作者： 楊蓉



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韓國超導和低溫學會2日宣布組成專家驗證委員會對該物質進行科學研判。韓聯社網站3日稱，該委員會解釋稱，超導現象意味着特定物質會消除電阻，並產生擠出內部磁場的「負效應」，但在與LK-99相關的影片和論文中，並沒有出現這種邁斯納效應（Meissner effect）。

例如，根據韓國量子能源研究所3月公開的影片，LK-99的在磁鐵上「量子懸浮」的表現並不完美，其效果與超導體所應具有的磁通釘扎（Flux pinning）效果相去甚遠，是銅等非超導物質也會出現的現象。

驗證委員會表示，雖然論文強調樣本尚不完美，但影片中磁鐵與樣本之間存在人力作用的部份，因此有意見認為，樣本可能是因為相對的排斥力而遠離磁鐵，「不能說是正確的邁斯納效應」。

此外，驗證委員會還主張，該論文的數據也與一般的超導體圖表不同，認為其只反映LK-99的反磁性，但「即使不是超導體，也有很多具有反磁性特性的物質」。

驗證委員會此前說，如果量子能源研究所能提供LK-99樣本，將對該物質的零電阻、完全抗磁性兩個特徵進行交叉驗證。報道稱，量子能源研究所針對提供驗證樣本的要求答覆稱，投稿的論文正在審查中，審查結束後才能提供，據說需要2至4週時間，學會方面則正再次請求提供樣本。

據介紹，韓國超導和低溫學會是由韓國物理、材料、機械、電氣等專家組成的超導學術團體，由1988年成立的韓國超導學會和韓國超導低溫工學會於2019年合併而成。驗證委員會委員長將由首爾大學教授金昌永擔任，成員來自首爾大學、成均館大學、浦項工大等。