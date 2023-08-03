馬媒：馬來西亞前首相馬哈蒂爾細菌感染入院　情況穩定

馬媒8月3日稱，98歲的馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）1日因細菌感染進入國家心臟中心（IJN，暫譯）治療。消息人士指出，馬哈蒂爾的情況並不嚴重，並非社交媒體所傳的「情況危急」。



馬哈蒂爾身邊的消息人士3日晚間在媒體群組透露，目前還在等待醫療小組的評估，因此還不能就馬哈蒂爾的情況發布任何聲明，但可以肯定的是馬哈蒂爾的情況並不嚴重。

消息人士回應社交媒體流傳「馬哈蒂爾病危而有大批媒體守候國家心臟中心」時說：「我們稍後將發布聲明，但馬哈蒂爾基本上並沒有處於危險之中。」

馬哈蒂爾1989年首次心臟病發後，曾在國家心臟中心進行心臟搭橋手術。他2007年9月在國家心臟中心進行第二次心臟搭橋手術。那次的手術成功，但他因傷口感染而必須再次手術，過後才順利出院。

他在2013年11月、2016年8月與2018年2月則因肺部感染而進入國家心臟中心。馬哈蒂爾2021年12月17日到國家心臟中心接受「全身醫療檢查」並留院觀察，同月23日出院。他2022年1月7日再入住國家心臟中心接受手術，直到1月13日才出院。 不過，他出院僅7天，同年1月20日再次進入國家心臟中心，並在冠狀動脈深切治療部待了6天。住院期間一度傳出馬哈蒂爾病危。馬哈蒂爾過後從深切治療部轉到普通病房，直到2022年2月5日才出院。馬哈蒂爾後來發布影片說，他當時確實以為自己已走到生命盡頭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

