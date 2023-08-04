特朗普否認試圖推翻大選結果　稱遭政治迫害：這是美國悲傷一天

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月3日下午4時（香港時間4日上午4時）在華盛頓聯邦法院就涉嫌企圖推翻2020年總統大選一案出庭，聽取針對他的4項刑事指控並為自己進行辯護。他否認4項控罪。法官將案押後至8月28日，他獲准保釋候審。



圖為美國前總統特朗普在當地時間2023年8月3日往華盛頓特區一家聯邦法院出庭當天，鏡頭下的美國國會山莊。根據公開的起訴書，特朗普被控4項罪名，包括共謀欺詐國家、串謀妨礙政府程序、妨礙或企圖妨礙官方程序以及陰謀侵犯公民權利。（ Reuters）

特朗普登上離開華盛頓、返回新澤西州的飛機前表示，這是對政治對手的迫害，對美國而言，這是非常悲傷的一天。

根據英國天空新聞，特朗普3日下午從新澤西州（New Jersey）住宅出發，前往華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）普雷蒂曼聯邦法院（Elijah Barrett Prettyman U.S. Courthouse）。

他搭乘專機抵達華盛頓後，隨即驅車前往法院。地方法官把下一次聆訊時間定於8月28日。

美國前總統特朗普（Donald Trump）因試圖推翻 2020 年選舉結果而面臨聯邦指控，他於2023年8月3日抵達華盛頓聯邦地方法院。（路透社）

特朗普抵達華盛頓前、3日在其名下社交平台Truth Social推文稱：「我現在要去華盛頓特區，因挑戰貪污、操縱和選舉（勝利）被盜而遭逮捕。」

他談及「讓美國再次偉大」，稱自己為選民而被捕是項巨大的榮譽。

自稱或面臨561年監禁

特朗普2日在一封給支持者的電子郵件中表示：「與騙子喬（Crooked Joe，這裏所指的是美國現任總統拜登Joe Biden）一起、腐敗的美國司法部再次向我提起非法訴訟。某些媒體報道，由於左翼勢力的『獵巫行動』，我可能面臨總計561年的監禁。」

特朗普的支持者及反對者在法院外對峙：

起訴書要點

根據特別檢察官史密斯（Jack Smith）的起訴書，特朗普面臨4項重罪，包括密謀欺騙美國、阻礙政府程序和剝奪憲法賦予人民的公民權利。當中最嚴重的指控，最高可判監禁20年。

長達45頁的起訴書還列出6名未透露姓名的同謀，指他們協助特朗普企圖推翻選舉結果。起訴書還超過100次提到前副總統彭斯（Mike Pence）以及由彭斯提供、他與特朗普之間的對話細節。

這是特朗普在4個月內第3次遭刑事起訴。對於涉嫌向色情片女演員克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費，以及涉不當處理機密文件的案件，特朗普全盤否認有不法行為。