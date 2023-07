英國女星Jane Birkin逝世終年76歲　Hermès經典柏金包的靈感女神

法國文化部7月16日證實英國女星Jane Birkin在巴黎逝世,終年76歲。她被視為時尚標誌人物,名牌愛馬仕(Hermès)經典柏金包(birkin bag)的設計靈感正是源自她,並以她的姓氏Birkin命名。



Jane Birkin生於英國倫敦。她是歌手兼演員,在法國憑藉歌唱事業成名,擁有英國與法國的雙重國籍。

巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)形容她是「最具巴黎風情的英國人」,指「我們永遠不會忘記她的歌聲,她的笑聲、無與倫比的口音始終陪伴着我們。」法國傳媒引述消息人士指,這位明星是在巴黎家中離世。

Jane Birkin推出過10多張專輯,也出演過數十部電影,包括兩度出演「推理小說之母」阿嘉莎・克莉絲蒂(Agatha Christie)作品改編的電影,即1978年的《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)與1982年的《陽光下的罪惡》(Evil Under the Sun)。

英國廣播公司(BBC)報道,她在1960年代後期與70年代被視為時尚標誌人物。

她與法國音樂才子Serge Gainsbourg的一段情在歐美廣為人知,兩人1969年推出合唱歌曲Je T'aime,...Moi Non Plus(我愛你……我也不愛你),這首歌在商業上取得成功,但由於歌詞被指是描寫性愛,歌曲在西班牙、英國、意大利等地遭電台禁播,並受到梵蒂岡教廷譴責。

↓Jane Birkin與Serge Gainsbourg的合唱歌↓

柏金包靈感源自她

《太陽報》2018年曾報道,1984年,Jane Birkin從巴黎乘坐飛機前往倫敦,獲航空公司升等後,她剛好坐在時任愛馬仕(Hermès)行政總裁杜馬斯(Jean-Louis Dumas)旁邊。

當時她帶着一個草織袋,正想把它放到行李架,期間不慎令裏面的物品掉出來,此事引發她與杜馬斯開始討論手袋,她並講述心目中的完美手袋是什麼樣子。

她訴說要找一個完美的皮手袋很難,更隨手在一個嘔吐袋(sick bag)上畫起她想像中的100分手袋。報道指,杜馬斯之後就創造了大眾熟知的愛馬仕柏金包(Hermès Birkin),初時是純黑色。

Jane Birkin於2019年曾捐出兩個Hermès手袋作拍賣,收益贈予非牟利組織。