Tony Bennett逝世終年96歲　殿堂級爵士樂歌手奪20座格林美獎

美國殿堂級爵士樂歌手Tony Bennett逝世,終年96歲。《衛報》報道,公關人員7月21日證實這位歌手的死訊。



他1926年8月生於美國紐約,演藝生涯長達70年。綜合天空新聞、太陽報等報道,這位著名歌手奪過20個格林美獎項,包括終生成就獎。

他的名曲包括《I Left My Heart In San Francisco》、《Because of You》等。

確診阿茲海默症

他曾與多位著名歌手合唱,包括法蘭仙納杜拉( Frank Sinatra)、Lady Gaga等。

他2014年與Lady Gaga合作發行爵士專輯《Cheek to Cheek》,在Billboard登上專輯榜冠軍,至2016年他確診阿茲海默症後,仍沒有正式結束演藝生涯,2021年兩人再度發行專輯《Love For Sale》,並在2022年奪得格林美的最佳傳統流行演唱專輯獎。

↓Tony Bennett與Lady Gaga合作的I've Got You Under My Skin↓

Tony Bennett在2021年正式宣告退休,不再現場演唱,專心應對阿茲海默症。