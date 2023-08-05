美國網紅稱送「巨大」贈品　數千人迫爆紐約曼哈頓引起混亂

美國深受歡迎的網紅在紐約市舉辦贈品活動，引發混亂。數千人湧入聯合廣場及周邊街道，當局出動數百名警察驅散人群。



路透社報道，經常在遊戲網站Twitch和YouTube作在線直播的美國網紅凱塞納特（Kai Cenat），早前在個人Instagram平台預告，他將在星期五（8月4日）下午4時送出「巨大」贈品，包括電子遊戲機等。

活動開始前，新聞直升機拍攝視頻顯示，現場有人扔瓶子和椅子，有人爬上地鐵入口處屋頂，破壞施工路障，站在汽車頂部或拆下滅火器。

電視新聞直升機的視頻則顯示，凱塞納特在一輛黑色四輪驅動SUV的全景天窗（moonroof）伸出頭站立時，人群把他的車團團包圍起來。

當他把車開走時，至少有一人從車上摔下來。

網紅已被警方拘留

據法新社報道，凱塞納特已被警方拘留。目前尚不清楚是什麼引發了混亂。

警方於下午5時在聯合廣場（Union Square）周圍設置了路障，基本上把局勢控制下來。

紐約市警察局發言人說，截至下午4時45分尚未接到人員受傷報告，並通過社媒平台敦促人們避開聯合廣場。目前還沒有關於被捕人數的信息。

聯合廣場是紐約市曼哈頓的一個重要廣場，位於百老匯大道和第四大道的交匯處，靠近紐約大學。

本文獲《聯合早報》授權轉載

