日本網紅拿劇毒「僧帽水母」煲湯試食　水族館專家：極不建議

外觀宛如藍色氣球的僧帽水母以劇毒聞名，遭螫傷嚴重可能導致休克致死。



然而日本有一位知名YouTuber近日卻異想天開，到海邊撿回大量僧帽水母後，拿來燉高湯，還透露食用後的口感。

對此，水母飼養員指出，非常不建議這麼做。

點擊放大瀏覽該YouTuber尋找野生僧帽水母及試食過程：

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日媒《J Town Net》報道，日本有135萬人追蹤的知名YouTuberホモサピさん，23日分享他將僧帽水母熬高湯的影片。僧帽水母擁有劇毒，碰觸後會感到劇痛，甚至有可能引發嚴重過敏反應，導致死亡。

ホモサピ透露，傳說用僧帽水母煮湯會有柴魚味（僧帽水母日文名稱與柴魚相似），因此他想嚐試看看。

ホモサピ指出，他將沖刷上岸的僧帽水母撿回家後，用清水洗乾淨，直接放入鍋中熬煮。煮後的高湯就像「將一顆扇貝用4公升的水稀釋後的味道」，吃起來的口感則像干貝唇。

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將這種劇毒水母吃下肚後後，他的身體沒有出現任何異狀。因為僧帽水母的毒是蛋白毒，加熱約60分鐘後就會失去活性。但他也強調，在拍攝這支影片時，從頭到尾都是在專家的指導下進行。

鶴岡市加茂水族館的水母飼育員池田週平指出，僧帽水母並非流通食品，雖然小心處理後確實能食用，他依然不推薦。因為依加熱的時間和溫度不同，有時蛋白毒可能無法徹底失去毒性，光用熱水去除毒性並不充分。再加上僧帽水母的氣體腺含有一氧化碳，也可能對人體造成影響。

此外，就算徹底除去蛋白毒，食用僧帽水母仍可能引發嚴重過敏，導致呼吸困難等症狀，他絕對不推薦大家食用。

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