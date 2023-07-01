靠「躺平」發達？美國網紅爆直播睡覺揾更多　瞓幾個鐘賺破萬美元

直播睡覺就能賺錢！美國一名女網紅Amouranth自爆，比起她在Twitch平台直播與在Onlyfans拍片所賺的收入，截至目前為止最好賺的是「直播睡覺」，她坦言粉絲喜歡看她睡覺，短短幾小時的直播就能有1萬至1.5萬美元的收入進帳，若再加上其他的收入，可進帳高達200萬美元。



Amouranth憑藉在Twitch上火辣風格而成為全球知名網紅，她近日接受Podcast節目採訪時自爆，比起她在Twitch直播與在Onlyfans拍片所賺的收入，粉絲們更喜歡看她睡覺。

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Amouranth說，直播睡覺系列非常受歡迎，常常只要播幾小時就能輕鬆賺進大筆財富，如果只算放在Twitch上的，通常可以賺到上千美元，再加上Onlyfans的話，可能會賺到美元1萬元至1.5萬元。

Amouranth認為，大多數觀眾看她睡覺，更多的其實是為了滿足偷窺慾。被問及為什麼不乾脆每天都開睡覺直播就好了，她則表示，因為每天要特別安排和規劃睡覺直播其實很麻煩。

事實上，Amouranth本名為凱特琳·西拉古薩（Kaitlyn Siragusa），IG（Instagram）上收穫逾9萬名粉絲的追蹤，除了在Twitch平台直播與在Onlyfans拍片，她也常在IG上分享日常生活和美照。

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