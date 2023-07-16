Threads用戶破億　三大特點比IG更易與明星網紅直接對話

臉書與IG母公司Meta近期推出新社群平台「Threads」，簡單介面加上必須與Instagram綁定，因此不必再花時間設計版面，讓許多人紛紛及時分享自身動態，本月10日使用戶數更正式破億，不過近期數據顯示似乎有微退燒的趨勢。



有一名網友在Dcard上分享「找到Threads的用法了！」，並表示若自身有喜歡的網紅或網美一定要來用Threads，因三大特點讓自身的留言更容易被這些名人看見與回覆，相比其他社群平台是與偶像更接近的機會！

IG網紅從沒直接互動 因Thread這些特點使用不久即獲明星回覆（點圖了解更多）：

+ 18

該名網友分享自身觀察，以「找到Threads的用法了！你與IG網紅網美最接近的機會」為題，表示自己在IG與喜愛的名人互動從來沒有回應，沒想到因Threads有三大好處而增加與偶像的互動性，包括：不會有外國帳號或廣告在下方洗版、目前似乎有點退燒使用人數不多、大部分都是廢話所以回覆數不多，因此自己的留言更容易被發現。

這些網紅與網美需要增加曝光度，因此使用度相對高，網友紛紛留言「說不定真的認識之後發現其實對方和自己想像的不一樣哈哈哈哈」、「好吧，似乎有點說服力，我來下載看看」、「這是真的，我第一次被藝人回覆就是在Threads」、「這篇好像很受用？」。

堪稱為社群平台清流的「Threads」主要以「文字排版」為主，照片一次可放10張、影片部分則是最長5分鐘，不過若想要更改內容只能刪除。互動部分，則是有愛心（類似讚的功能）、分享、留言以及引用轉發等。

【相關文章】新推出的Threads是什麼？和Twitter有什麼差別？懶人包一文看清（點圖放大閱讀）：

+ 16

不過近期全球性數位分析機構SimilarWeb觀測Threads時指出，7月10日該社交應用在Android平台上的活躍人次，比起7日下載高峰就已經減少25%。

數據顯示似乎有微退燒的趨勢，也讓Threads兼Instagram產品負責人曼沙力（Adam Mosseri）急忙表示，未來將新增「Following Feed」也就是只會看見好友與追蹤對象的文章、文章編輯按鈕（Edit Button）讓民眾不必刪文及可重新編輯、貼文搜尋（Post Search）功能方便民眾可搜尋自身想關注的貼文。

未來Threads的功能性與發展趨勢，也是許多人相當關注的焦點。

延伸閱讀：

Threads退燒？ 活躍用戶下滑2成、停留時間也降

【本文獲「TVBS」授權轉載。】