泰國前首相他信稱需做健康檢查　推遲數週回國

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）計劃在8月10日結束流亡返國，不過他在5日宣布以健康理由推遲計劃。



路透社報道，他信在X（前稱Twitter）留言，稱原定10日回國計劃會推遲不超過兩周，實際日期和時間會稍後公布，並指醫生叫他先檢查身體。

他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）早前表示，在海外流亡多年的父親計劃8月10日抵達曼谷廊曼機場，稱對方自去年初已經認真考慮此事。

他信在2001至2006年間執政，之後遭軍方發動政變推翻下台，並在2008年因為貪污罪成被判入獄十年後，宣布流亡國外，形容有關訴訟帶有政治動機。

這名前首相曾稱有意在7月回國，但至今仍未成事。而對於他或在8月踏足國土，國家警察副首長蘇拉凱（Surachate Hakparn）揚言，警方會履行職責拘捕他信，對方將會被送到法院接受判決。

不過他是否真的回國就惹來當地輿論界質疑，甚至連前紅衫軍的領袖乍杜蓬（Jatuporn Prompan）認為，如果計劃是真的，也希望對方取消回國計劃。

乍杜蓬表示，這是因他信不能確定自己會否得到王室特赦，他信過去曾20次請求王室赦免他的罪行，但沒有一次成功。乍杜蓬表示他信應該知道目前若回國，可能未回家前就先被關進牢獄。因此表示「不相信他信會如他宣布那樣」，在8月10日回國。

泰國浴大亨，近年成為「反腐鬥士」的丘威（Chuwit Kamolvisit）則表示，他信若想回來早就應回來了，而不是等15年。為泰黨仍在籌組新政府，他信現時回來是另有隱情，並補充若為泰黨組閣失敗，他信會再推遲回國時機。

丘威還表示，若果他信回來後被送進監獄，他可以從第一天起再請求泰王特赦。但目前除了對王室的不敬罪外，泰王還未曾赦免過其他案件的罪犯。他信因涉嫌貪污罪在2008年潛逃海外，至今未曾回國，但他的家族至今仍然影響着泰國政治。