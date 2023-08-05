美國冀拉攏柬埔寨新領袖　遊說團擬9月設宴招待

美國東南亞商業遊說團體負責人說，華盛頓希望把柬埔寨從北京的勢力範圍拉攏過來，並指即將成為柬埔寨新領導人的洪馬內（Hun Manet），9月可能到紐約與有興趣在柬埔寨投資的美國公司總裁會面。



路透社報道，美國-東盟商業委員會（US-ASEAN Business Council）會長兼首席執行官奧修斯（Ted Osius）星期四（8月3日）說：「我們希望洪馬內訪問美國。我們希望看看是否可能為華盛頓和金邊打開一個新篇章」。

現年45歲的洪馬內是洪森（Hun Sen）長子，為四星上將，在美國西點軍校獲頒學士學位，在紐約大學獲得碩士學位，並在英國布里斯托爾大學獲得經濟學博士學位。

歐修斯說：「這不是一個全新的篇章，（但）他與他父親是不相同的人。所以或許會有一些機會。」

由洪森領導的柬埔寨人民黨在7月選舉中，在幾乎沒有任何對手的情況下重回執政。洪森在勝選後說，他將於8月內卸任，交棒給兒子洪馬內。

曾擔任美國駐越南大使的奧修斯說，聯合國大會將在9月舉行，在聯大會議期間在紐約設宴為洪馬內接風的討論正在進行。

他說：「我們將邀請對柬埔寨感興趣並想認識這位新領導人的公司總裁和高管出席。我相信他（洪馬內）也會歡迎這項安排。」

美國政府多年來一直譴責洪森的獨裁統治和反民主行為，並指7月的柬埔寨選舉「既不自由也不公平」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

