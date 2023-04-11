日本沖繩航班延誤　地勤停機坪繪風獅爺致歉　蘊藏美好祝福深意

機場有時會有不確定因素造成飛機延誤起飛，旅客就必須在機場多等一段時間。日前日本沖繩縣有一班航班延誤，導致乘客在飛機上等待，而在等待時有一名地勤人員在機場地板上用水槍畫出2隻風獅爺，並且寫上「抱歉遲到了」的詞語，畫作完成後還向機上乘客鞠躬致意，讓許多網民看了都感到十分貼心。



一名網友在Twitter上發布一則影片，並附文表示：「沖繩縣那霸機場 （Naha Airport）飛機的延誤，工作人員為機上乘客表演。」並補充是朋友拍下的，影片中可見，地面上有一名穿着工作制服的地勤人員，正用高壓水管畫出2隻風獅爺，先在下方寫下中文的「感謝」，後在上方還用日語寫下「抱歉遲到了」。

航班延誤了，乘客卻仍掌聲不絕，這位工作人員實在居功至偉！（按圖了解）

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此外，根據《Tabirai Japan》說法，沖繩的風獅爺在沖繩方言中被稱為「シーサー」（Shi-Sa）也是沖繩的守護神，多半被建在門口、屋頂或是村落的高台上，有着守護房屋、人民、村莊的涵義所在，那霸機場的工作人員進行這種表演，一定是為了祈求旅客旅途平安。

因為太陽照射的關係，導致畫作水痕在陽光照射下很快就蒸發，他也迅速的補上輪廓，再寫下「飛機延誤不好意思哦」，最後還向機上乘客鞠躬揮手道別，機上乘客也給予熱烈掌聲。不少網友看了之後也紛紛留言表示：「機場大藝術家」、「真不錯，能讓原本痛苦的延誤也成為美好回憶」。

這則影片也被轉載至抖音上，目前已累計85萬觀看次數，許多網友看完後都覺得感動：並表示：

．「雖然不在現場，也不禁鼓掌」

．「好棒的員工！加薪」



也有網友幽默地表示：

．「要延誤多少次，才能畫的如此嫻熟啊」

．「懂了，延遲有才藝表演看」



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