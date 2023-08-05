BBC指中國監控海外維吾爾族人　中方致函反駁：嚴重誤導受眾

撰文：成依華
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中國駐英國大使館8月4日表示，使館發言人就英國廣播公司（BBC）的涉新疆報道，致函該台駁斥，指對方炒作渲染中國對海外維吾爾族人實施所謂「跨國鎮壓」的不實言論，嚴重誤導受眾，中方對此堅決反對。

英國廣播公司（BBC）7月31日播出關於新疆的報道，內容指控中方向在海外生活的維吾爾族人施加壓力，以讓他們與國內家人視像見面等為理由，要求他們向中方提供維吾爾族人權活動人士的資訊。

中國駐英國大使館4日發文刊出向BBC發送的駁斥函，內容指報道炒作渲染中國對海外維吾爾族人實施所謂「跨國鎮壓」的不實言論，誣稱維吾爾族人遭受到所謂「監控」、「監禁」，煽動對立情緒，嚴重誤導受眾，中方對此堅決反對。

駁斥函又指所謂中國搞「跨國鎮壓」純屬無中生有，是美西方不良政客圖謀「以疆制華」、抹黑中國的政治操弄，內容指中方一貫尊重他國主權，依法與外國開展執法司法合作，依法保障包括維吾爾族在內的各族群眾與境外親屬之間的通訊聯繫，「一段時間來，海外『東突』反華分裂分子編造謊言，稱親人『失聯』，但經有關部門核查，這些『失聯』人員有的在社會正常生活，有的純屬憑空編造。」

中方批評BBC大肆炒作對華充滿敵視和偏見的歪曲論調，製造分裂，質疑其職業操守和社會公德何在，信函稱「必須指出的是，BBC在涉新疆問題的報道上離自己標榜的公正原則相去甚遠。」

中方又指當前新疆處於歷史上最好的時期，社會和諧穩定，經濟持續發展，敦促BBC遵守新聞職業道德，停止炒作涉疆謠言。

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