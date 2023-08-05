新西蘭首份國家安全戰略涉華　中國使館籲相互尊重加強對話

中國駐新西蘭使館發言人發表談話，稱注意到新方發布的《國家安全戰略》、《防務政策和戰略聲明》等文件。



當前，中國共產黨正帶領中國人民凝心聚力以中國式現代化推進中華民族偉大復興。中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，其核心和根本目標是為中國自身的發展營造一個和平有利的國際環境。為此，中方尋求在相互尊重、和平共處、互利共贏基礎上發展與所有國家的友好合作關係，願意與國際社會的其他成員一道努力，維護世界和平，促進各國共同發展，應對共同挑戰，推動構建人類命運共同體。中方始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸，永遠不侵略別國，永遠不搞擴張，永遠不干涉別國內部事務。

與此同時，中方將堅定維護自身主權和領土完整以及正當安全和發展利益，堅決反對冷戰思維和意識形態對立，反對干涉別國內政，反對為維護自身霸權和主導地位對他國進行遏制打壓，反對任何為了一己私利而破壞國際和平、安全和多邊秩序的行為。

中國是亞太大家庭的一員，亞太是中國安身立命之所、發展繁榮之基。中方始終支持東盟在地區合作框架中的中心地位，堅決反對在地區搞「小圈子」製造分裂對抗，呼籲摒棄二元對抗思維，堅持真正的多邊主義和開放的地區主義，推動亞太合作重回正確軌道，維護地區和平穩定，促進共同發展繁榮。

中國同太平洋島國的合作是主權國家間的正常合作，符合有關國際法和國際慣例，與地區既有合作機制安排並行不悖、相互補充。中方發展同太平洋島國關係時，充分尊重島國主權和獨立、充分尊重島國意願、充分尊重島國民族文化傳統、充分尊重島國聯合自強，不附加任何政治條件，不針對第三方，也不應受到第三方干擾。中國始終是真心實意幫助島國的行動派，願在充分尊重島國意願的基礎上，與其他國家一道共同促進島國發展。中方從不在地區謀求私利和所謂「勢力範圍」，無意搞地緣競爭，堅決反對地區軍事化。反倒是其他一些國家不斷挑動矛盾甚至對立，企圖搞排他性甚至針對其他國家的軍事同盟，大搞軍事化，並不顧地區國家強烈反對，不惜將核擴散風險引入南太，嚴重威脅地區安全穩定。

台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。中方一再申明，中方將盡最大的努力和誠意實現國家的和平統一。當前，民進黨當局拒不承認一個中國原則，頑固推進「台獨」分裂活動，美國等個別國家不斷虛化、掏空一個中國原則，從政治、軍事、經濟方面同「台獨」勢力勾連呼應，這對台海和平穩定構成了直接和現實的威脅，為中方所堅決反對，也不符合國際社會和地區成員的共同利益。誰如果真正關心台海和平穩定，就應該堅定支持一個中國原則並把它落到實處，明確反對「台獨」，反對外部勢力干預台海局勢，支持中國的和平統一。

當前東海、南海局勢總體保持穩定，航行自由沒有任何問題，任何人都不應也無權說三道四。中方與東盟國家正在全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，各方一致同意由直接當事國通過對話協商妥處海上爭議。任何域外國家沒有理由干擾地區國家維護和平穩定的努力，不應利用涉海問題挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。

中國長期以來是網絡攻擊的受害者，始終堅定支持維護網絡安全，歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊和網絡犯罪。網絡空間虛擬性強，在調查和定性網絡事件的時候必須基於充分證據，而不應毫無根據地指責甚至惡意抹黑、散佈虛假信息。網絡安全是各國面臨的共同挑戰，中國一貫主張各國在相互尊重、平等互利的基礎上加強對話合作，共同應對這一挑戰。

中國也一直是「經濟脅迫」的受害者。究竟是誰在國際上大搞經濟和其他各種形式的單邊脅迫，泛化、濫用國家安全概念，以各種理由大搞保護主義、公然違反世貿組織規則和各方共同承諾，相信再清楚不過。

中國堅持高水平開放，奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，推動貿易投資自由化便利化，構建開放型世界經濟，以中國新發展為世界提供新機遇，反對保護主義，反對「築牆設壘」、「脫鈎斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓。

當前，在雙方的共同努力下，中新關係總體保持了健康穩定發展的勢頭，為雙方特別是兩國民眾帶來了巨大的好處。這一局面來之不易，值得雙方共同珍惜呵護。中國尊重新方從維護本國利益出發堅持獨立外交政策，願同新西蘭在相互尊重、求同存異、互利共贏的基礎上發展友好合作，加強防務、安全對話交流，共同支持維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同維護世界、亞太地區的和平、發展、繁榮，造福兩國人民。