韓國斬人案發才4天　朴敘俊突遭粉絲強抱　網怒：她若有武器怎辦

韓國演員朴敘俊日前為了宣傳新電影《烏托邦浩劫》（台譯：《水泥烏托邦：末日浩劫》)，出席在南韓各地舉行的舞台問候活動，怎料在釜山西面CGV進行到抽籤環節時，突然被一名穿着連身長裙的女粉絲強行緊抱，讓現場全都看傻了眼。



韓國網民8月6日晚間更新一則19秒影片，氣憤表示：「真的是！希望不要再有這種人所以分享這段影片，這是在CGV西面舞台問候途中發生的事情，當時是請被抽中的座位號碼的人來拿禮物的環球，明明不是中獎座位的人突然走了出去，正想說是怎麼回事時，突然就把演員朴敘俊拉過來抱，這就是性騷擾，請不要未經過演員同意就有肢體接觸。」

即睇女生強行擁抱朴敘俊過程：（按圖了解）

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這段影片很快就吸引37.4萬次觀看次數，上千人轉發痛批：

．「這真的是性騷擾，而且如果她手上有凶器怎麼辦，都沒人先阻止她過去」

．「感覺她是喝醉了，走路都走不好的樣子」

．「她實在太理直氣壯地走過去，我還以為是中獎者，結果…真的有夠無言」

．「現場的人應該也都以為是中獎者才沒攔下的吧，她一抱上去保全才阻止」



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