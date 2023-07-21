真是防彈少年團！巴西搶匪見女子手機貼BTS成員照　一原因秒逃亡

許多人會將偶像的照片設成桌布或是貼在手機後方，此作法竟也能救自己的錢財。



巴西一位21歲女子日前遭搶，但當劫匪奪走手機時，看見手機背後貼著韓國天團BTS（防彈少年團）成員Jin的照片，隨後竟將手機還給該女子並逃跑。

此事一出，掀起全球議論。

誤以為是女子男朋友 因Jin照片中的衣著嚇得還手機逃跑（點圖了解更多及瀏覽相關照片）：

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BTS成員Jin（金碩珍）去（2022）年12月入伍，所屬經紀公司HYBE娛樂在Instagram發過多張Jin穿著軍服的照片，而巴西一名女粉絲就將其中一張軍服照貼在自己的手機背面。

據巴西媒體《RIC MAIS》報道，該名女子在巴士站遇到搶劫，對方將手機奪走後，看見手機後方貼著「上等兵」Jin的照片，誤以為女子的男友是軍人，嚇得將手機歸還後逃跑。

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此事登上巴西當地的新聞報道後，引起全球粉絲的討論。韓國網友也將報導貼到theqoo論壇。

許多粉絲均興奮表示「不愧是世界級特種戰士」、「只用一張照片就保護阿米（BTS粉絲名）們」、「碩珍啊，再給我一張帥氣的士兵照片」、「因為防彈，連強盜都擋住了」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】