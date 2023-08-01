中國選手赴國際跆拳道賽破格演出「殭屍舞」　網民震驚｜有片

近日在韓國舉辦的一場國際體育賽事上，中國選手集體以滿清時代的「殭屍造型」亮相，並在賽場上表演了殭屍舞，讓韓國主持人發出驚嘆，中國媒體也不遺餘力地吹捧，誇口「驚豔全場」；不過，許多網民痛批根本是「自取其辱」，讓韓國人以為中國人都是這種「滿清猥瑣形象」，丟臉丟到外國。



2023年城南世界跆拳道錦標賽7月21至24日在韓國京畿道城南市舉行，中國隊集體以滿清殭屍造型出現，在場上大跳殭屍舞，讓韓國觀眾哄堂大笑，主持人也發出驚嘆聲；對此，一名中國網民發文寫道，這是一個怪誕而令人憤怒的景象。

中國隊成員的創新演出，惹來部份網民劣評：（按圖了解）

+ 8

該網民表示，這些中國球員甚至戴着假辮子，試圖讓在場的韓國人相信，中國風格就是這樣乾淨利落的殭屍造型。現場的許多觀眾發出意味深長的笑聲，是因為很多韓國人受西方文化影響，對中國人的印象就是扎着滿清辮子。例如，在歷史上的西方電影中，歧視中國人的「傅滿洲」形象就是典型的滿清殭屍造型。如今中國隊的舉動加深了人們對中國人的刻板印象，包括豬尾巴和小辮子等猥瑣形象。

該網民指出，更荒唐的是，許多中國媒體竟把韓國人的笑聲當成了讚美，稱：

．「中國風格讓在場的韓國東道主嘆氣，完全被中國隊的完美形象所折服」

．「這是中國隊在世界級比賽中宣傳中國風的一大舉措」

．「這是成功的文化輸出，這部殭屍劇太帥了，韓國人都驚呆了」



許多中國網民的反應完全不同，憤怒批評道：

．「這是醜陋的中國風格」

．「噁心! 」

．「這是一種嚴重的疾病! 」

．「這太荒謬了，中國人怎麼能糟蹋中國風格? 」

．「這太亂了，這根本不是中國風」

．「韓國人高興得要死，全世界都盼着中國把滿清風當作中國風的樣板，然後他們就可以嘲笑東亞病夫了」

．「有多少腦損傷會想到這種宣傳方式? 」



於以下影片的7:08:53開始，就可看到中國隊運動員的殭屍舞演出：

延伸閱讀：惹錯人！泰國痴漢亂摸美女 慘遭當事人跆拳道連踢敗走

+ 24

延伸閱讀：

香港「鮑魚大王」名廚楊貫一過世 享耆壽90歲

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】