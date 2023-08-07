美媒民調：過半美國人認為特朗普繼續留任使用非法手段

一項民意調查顯示，超過一半的美國人認為前總統特朗普（Donald Trump）試圖通過非法手段繼續當總統。



彭博社報道，根據8月6日公布的哥倫比亞廣播公司新聞部（CBS News）/輿觀調查公司（YouGov）調查結果，51%的受訪者認為特朗普試圖通過非法手段留任，僅29%的人相信他使用合法的方法，其餘20%認為特朗普不打算在2020年總統大選後繼續留在白宮。

這項民調提供美國潛在選民如何看待特朗普最新刑事指控的初步解讀，也突顯出美國黨派分歧涇渭分明。

特朗普8月1日在華盛頓哥倫比亞特區聯邦法院正式被提控密謀推翻2020年總統選舉結果，他面對密謀欺騙美國、密謀妨礙官方程序、妨礙及試圖妨礙官方程序、密謀侵犯公民權利等4項刑事罪名。特朗普對所有罪名不認罪。

圖為美國前總統特朗普在當地時間2023年8月3日往華盛頓特區一家聯邦法院出庭當天，鏡頭下的美國國會山莊。根據公開的起訴書，特朗普被控4項罪名，包括共謀欺詐國家、串謀妨礙政府程序、妨礙或企圖妨礙官方程序以及陰謀侵犯公民權利。（ Reuters）

約82%的受訪民主黨人說，起訴和調查特朗普是為「捍衛民主」；86%的共和黨人認為，這是為阻止特朗普在2024年再次競選總統。

參與民調的共和黨人中，只有約三分之一說，拜登是2020年總統大選的合法當選者；97%的民主黨人和63%的獨立人士說，拜登是2020年總統大選的勝選者。

這項民調於8月2日至4日進行，有2145名美國居民參與調查，民調的誤差率介於正負2.9個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

