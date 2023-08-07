推翻大選案｜彭斯稱不排除當檢方證人　出庭指證特朗普

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌企圖推翻2020年大選結果被刑事起訴後，前副總統彭斯（Mike Pence）週日（8月6日）表示，如果案件進入審訊程序，他不排除會成為檢方證人，指證其「前老闆」。



目前已投入共和黨內總統初選的彭斯，週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問，當被問到會否在庭上當檢方證人時，他稱目前「沒有計劃」，但強調會遵照法律要求，「而且只會說實話」。

特朗普的律師勞羅（John Lauro）回應稱，如果彭斯決定要這樣做，他將表示歡迎，「我急不及待要盤問彭斯，因為他要做的就是徹底消除外界對特朗普的懷疑。」

根據司法部長45頁起訴書，特朗普在2020年總統大選後多次向彭斯施壓，要求他拒絕在國會確認拜登（Joe Biden）勝選的結果，但彭斯拒絕。起訴書提到，在2021年1月1日的電話中，特朗普再次斥責彭斯拒絕配合其推翻大選結果的計劃，並說：「你太誠實了。」

特朗普週六（5日）在初選活動中首次攻擊彭斯。 否認對方「太誠實」，而是「有妄想症」。另外， 他週日繼續抨擊負責此案的特別檢察官史密斯（Jack Smith），稱對方「精神錯亂」，並指責司法部有黨派偏見，他將無法在華府獲得公平審判。