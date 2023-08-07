烏克蘭赫爾松醫院72小時內兩遭炮擊 無國界醫生譴責襲擊行為

上周二（8月1日），位於烏克蘭赫爾松地區（Kherson Region）的一所醫院遭炮擊，導致一名醫生死亡，以及五名醫護人員受傷，而同一間醫院於周五（8月4日）再遭炮擊。儘管首次攻擊被廣泛報道和譴責，但醫院和周邊地區遭受炮擊的情況似乎沒有任何改變。無國界醫生已多次呼籲，應保護烏克蘭的醫院和民用基礎設施，並再次譴責是次襲擊醫療設施的可恥行為。

遇襲的醫院主要治理中風與心臟病患者，亦提供普通外科護理，並一直與無國界醫生有合作關係。無國界醫生團隊向該醫院提供醫療儀器、為病人及醫護人員翻新緊急避難室，並向院內受卡霍夫卡水壩（ Kakhovka Dam ）被炸毀影響的流離失所者，提供心理健康諮詢。上周五當警報器發出炮火來襲的信號時，組織的一名員工正在避難室內工作。

無國界醫生救援行動顧問多布拉夫斯基（Andrii Dobravskyi）表示：「一枚炮彈落在無國界醫生工作的醫療設施，我感到一下強烈的爆炸。爆炸發生時，我正在防空洞內監督一般的維修工作。我們的團隊已在這間醫院為衞生部員工和病人安排一個合適的避難室。被炮擊過後，我上樓一看，炮彈擊中停屍間，導致混凝土結構和燃氣管道受損。攻擊發生時，醫療設施內約有 150 人，包括員工和病人，幸好都沒有受傷。必須強調醫院位於民居地區，而附近有一所學校和住宅大樓。」

8月1日及4日，位於烏克蘭赫爾松地區的一所醫院遭炮擊，可見醫院牆身也被炸破。（無國界醫生）

該醫院位處去年被烏克蘭軍隊重奪的領土，距離戰線僅數公里，現已於72小時內遭到兩次炮擊。自2022年2月24日以來，無國界醫生在赫爾松州、頓涅茨克（Donetsk）州、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）州、哈爾科夫（Kharkiv）州和尼古拉耶夫（Mikolaiv）州目睹醫療設施被毀後，多次呼籲要保護這些設施。最近這次對醫院的攻擊，與無國界醫生在這場戰事中觀察到的，特別是俄羅斯軍隊持續炮擊民用基礎設施、民居地區和醫療設施的模式相符。

無國界醫生項目總管卡帕伊（Cyril Cappai）表示：「我們還要看到多少次這些攻擊？到底這些攻擊對於在這場戰事中的照顧者或病人意味著甚麼？要怎樣才能讓那些持槍人士對人的生命表現出一絲尊重？不論其意圖如何，我們已一再看到醫護人員和平民在這場戰事中遭炮火攻擊。我們想傳達的訊息簡單鮮明：停止轟炸醫院。」

無國界醫生再次呼籲各方必須尊重醫療設施、醫護人員和平民的保護和安全，而醫院和其他醫療設施絕不能成為攻擊目標。