法國拘捕德國男子　涉疑「囚禁」妻子12年

法國警方拘捕一名涉嫌「囚禁」妻子12年的德國公民，但初步調查後卻又覺得疑點重重。



綜合路透社和法媒報道，法國檢察官8月7日說，一名55歲德國人涉嫌在法國東部福爾巴赫（Forbach）的家中，折磨、強姦和禁錮同為德國人的妻子。

53歲的受害者告訴警方，她自2011年就一直被囚禁在家。受害者的丈夫否認囚禁妻子，他說妻子患有癌症，他一直在照顧她。

當警察進入公寓後，在一間臥室發現半裸、被剃光頭髮、營養不良的受害者。臥室和其他房間都圍着鐵絲網。

檢察官說，受害者用家裏的一個電話給德國警方打電話，德國警方隨後聯繫法國警方。

法醫服務處為受害者進行檢查後說，受害者並沒有骨折或任何瘀傷，驗血報告也顯示她沒有明顯脫水現象。

當局認為受害者的口供與調查人員的調查結果「並不相符」。

檢察官說：「我們現在的看法從一個十分可怕的場景，轉移為一個病人護理情況不佳的狀態。」他說，受害者光頭和枯瘦的模樣可能是癌症導致的，而她被發現時半裸着身體，可能是因為警察闖入公寓裏逮捕她丈夫時還是早上。

至於臥室和其它房間的鐵絲網，可能是為阻止屋裏的10隻貓跑出去。

一名鄰居說，多年來，受害者的丈夫總是告訴鄰居，他的妻子患癌症。

法國商業調頻電視台（BFMTV）稱，警方正就涉嫌綁架、嚴重強姦以及酷刑與野蠻行為的方向，調查受害者的丈夫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

