Johnny Depp｜安芭赫德上訴前先換律師　超強新法律團隊曝光

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp，又譯作強尼戴普）和安芭赫德（Amber Heard，又譯作安柏赫德）的毀謗官司，最後由尊尼勝訴收場，安芭則決定提出上訴。



官司期間，雙方律師團隊的表現也成為網友比較的對象。由於尊尼特普律師團隊表現亮眼，安芭赫德的律師顯得被壓着打，甚至有網友酸她是在「淘寶」找律師。

近日有媒體報道，安芭律師團隊的關鍵人物將離開，新加入的兩位律師的背景也曝光。

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尊尼特普和安芭赫德的官司，最後由尊尼特普勝訴，這也讓他的美女律師瓦斯克斯（Camille Vasquez）頓時成為當紅炸子雞，安芭的律師布萊德霍夫（Elaine Bredehoft）卻因為在詰問時結巴、說不出話等表現，遭到網友冷嘲熱諷。

安芭赫德於15日宣布，已經換掉長期合作的布萊德霍夫，改聘兩位知名律師布朗（Jay Ward Brown）和艾瑟羅德（David L Axelrod）為她上訴。安芭希望能推翻判決，避免賠償她的前夫尊尼特普1035萬美元。

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據了解，布朗過去是記者，後來成為律師，長期與新聞和娛樂公司合作。艾瑟羅德則是處理詐欺、逃稅相關案件的專家。阿拉斯加前州長佩林（Sarah Palin，台譯「莎拉裴林」），於2017年控告《紐約時報》誹謗時，兩人為《紐約時報》辯護並獲得勝訴。他們也已經發表聲明，表示已經準備好為安芭辯護。

《獨立報》表示，安芭的發言人透過聲明指出，不同的法庭和新證據出現，是法律團隊調整的原因。雖然布萊德霍夫遭到替換，但原本為安芭辯護的律師班羅藤伯恩（Ben Rottenborn）仍會留下。

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